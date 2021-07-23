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    Відкриття Олімпіади в Токіо. Онлайн-трансляція

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    Олімпіада в Токіо принесе багато несподіванок - Відкриття Олімпіади в Токіо. Онлайн-трансляція
    Олімпіада в Токіо принесе багато несподіванок
    Фото з відкритих джерел

    Церемонія пройде без глядачів, а Ігри відкриє імператор Японії

    На Олімпійському стадіоні в Токіо пройшли останні приготування до відкриття Олімпійських ігор. Перші гості вже, а змагання відкриє імператор Японії і передасть символічну естафету французькому президенту Емануелю Макрону, чия країна прийме Олімпіаду 2024 року, вже на арені.

    Змагання на Іграх уже стартували. Першими вступили в боротьбу футболісти, згодом до них долучилися веслувальники, а сьогодні вранці кваліфікаційні змагання провели лучники. За їх підсумками українки дізналися суперниць в 1/32 фіналу.

    Вже є перші інциденти. Одна зі спортсменок від команди без прапора перегрілася на сонці й знепритомніла.

    Арена в очікуванні параду
    Арена в очікуванні параду

    Тим часом стало відомо, що наш гімнаст Ілля Ковтун претендує на іменний елемент. Щоб його затвердили, каскад піруетів треба виконати на змаганнях.

    Поки спортсмени переодягаються в парадні костюми, подивимося презентаційний ролик Олімпіади.

    Розклад усіх змагань Олімпіади дивіться в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.

    Ігри вже стартували, але протести проти їх проведення в Японії не припиняються. В країні через пандемію коронавірусу діє надзвичайний стан і мешканці хвилюються, що зберуть весь букет штамів.

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    Теги: Олімпіада
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    Відкриття Олімпіади в Токіо. Онлайн-трансляція