Відкриття Олімпіади в Токіо. Онлайн-трансляція

Церемонія пройде без глядачів, а Ігри відкриє імператор Японії

На Олімпійському стадіоні в Токіо пройшли останні приготування до відкриття Олімпійських ігор. Перші гості вже, а змагання відкриє імператор Японії і передасть символічну естафету французькому президенту Емануелю Макрону, чия країна прийме Олімпіаду 2024 року, вже на арені.

Змагання на Іграх уже стартували. Першими вступили в боротьбу футболісти, згодом до них долучилися веслувальники, а сьогодні вранці кваліфікаційні змагання провели лучники. За їх підсумками українки дізналися суперниць в 1/32 фіналу.

Вже є перші інциденти. Одна зі спортсменок від команди без прапора перегрілася на сонці й знепритомніла.

Арена в очікуванні параду

Тим часом стало відомо, що наш гімнаст Ілля Ковтун претендує на іменний елемент. Щоб його затвердили, каскад піруетів треба виконати на змаганнях.

Поки спортсмени переодягаються в парадні костюми, подивимося презентаційний ролик Олімпіади.

Розклад усіх змагань Олімпіади дивіться в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.

Ігри вже стартували, але протести проти їх проведення в Японії не припиняються. В країні через пандемію коронавірусу діє надзвичайний стан і мешканці хвилюються, що зберуть весь букет штамів.