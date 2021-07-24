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    Українські гімнасти завершили кваліфікацію на третьому місці

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    Ігор Радівілов побореться за медалі в опорному стрибку та на кільцях - Українські гімнасти завершили кваліфікацію на третьому місці
    Ігор Радівілов побореться за медалі в опорному стрибку та на кільцях
    Фото з відкритих джерел

    Наші спортсмени також претендують на медалі в особистих змаганнях

    Українські гімнасти завершили виступ у кваліфікації. Результати після першої зміни: Китай – 262.061, команда без прапора – 261.945, Україна – 247.492.

    Раніше на Олімпіаді в Токіо збірна України зазнала перших втрат. Припинив боротьбу капітан українських боксерів Микола Буценко.

    30-річний спортсмен, який виступав у категорії 53-57 кг, поступився в 1/16 фіналу Кайседо Пачідо з Еквадору.

    Микола програв перший раунд, виграв другий, а на третій йому не вистачило сил – 2:3.

    Уранці також припинила боротьбу й фехтувальниця Олена Кривицька. У першому раунді вона зустрічалася з полячкою Ренатою Кнапік-Міаззі і поступилася з рахунком 8:15. Це була третя Олімпіада для 34-річної Олени.

    Вилетіла на старті турніру й тенісистка Даяна Ястремська, яка в трьох сетах поступилася суперниці з Канади Лейлі Фернандес.

    Серед позитивних новин відзначимо вихід до півфіналу дзюдоїстки Дарини Білодід. Ще один представник виду, Артем Лесюк, поступився в чвертьфіналі, але побореться за бронзу.

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    Теги: Олімпіада
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    Українські гімнасти завершили кваліфікацію на третьому місці