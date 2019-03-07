Українська легкоатлетка програла медаль чемпіонату Європи через неуважність
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Розсилка
Ірина Геращенко каже, що могла бути на чемпіонаті Європи як мінімум третьою
Українська висотниця Ірина Геращенко, котра стала на недавньому чемпіонаті Європи в приміщенні п'ятою, заявила, що могла брати висоту 1,97 метра і вигравати медаль, але і без того минулий зимовий сезон став найкращим в її кар'єрі.
- Тільки чесно, 1,97 могла брати?
- З першої спроби. Але, думаю, завадила моя неуважність. Трохи затрималася в секторі, поки поправила шнурівку, підняла голову, а на годиннику залишилося 7 секунд, і зрозуміла, що цього часу мені не вистачить, щоб зробити правильний розбіг. А на 2 і 3 спробі вже навіть не знаю, про що думала... все було не так. Допускала технічні помилки, тому хотіла за рахунок швидкості, але і з нею нічого не вийшло.
Після невдалої першої спроби на 1,94 у мене з'явилася якась злість, і на цій злості я і зробила успішну спробу. Треба було її зберегти і "на зубах" брати 1,97. Звичайно, на 2 метри я б не пішла, ще фізичної сили мало, але своє треба було показувати.
- Ти розповідала, що в Сумах почала дуже хвилюватися після 1,89, як було цього разу з нервами?
- Мене трохи підкосила кваліфікація, я не взяла 1,93, тому нервувала навіть перед першою висотою у фіналі. Було страшно, щоб не повторився Мінськ, де я не взяла початкову висоту.
- Як в цілому ти оцінюєш цей зимовий сезон?
- Це мій найкращий сезон. Вперше я показала високі стрибки, спочатку в Сумах 1,97, потім у Франції 1,96. Все ж зайняла високе 5-е місце на офіційному старті.
Джерело: Федерація легкої атлетики України