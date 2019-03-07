Українська легкоатлетка програла медаль чемпіонату Європи через неуважність



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Ірина Геращенко задоволена цим зимовим сезоном Федерація легкої атлетики України

Ірина Геращенко каже, що могла бути на чемпіонаті Європи як мінімум третьою

Українська висотниця Ірина Геращенко, котра стала на недавньому чемпіонаті Європи в приміщенні п'ятою, заявила, що могла брати висоту 1,97 метра і вигравати медаль, але і без того минулий зимовий сезон став найкращим в її кар'єрі.

- Тільки чесно, 1,97 могла брати?

- З першої спроби. Але, думаю, завадила моя неуважність. Трохи затрималася в секторі, поки поправила шнурівку, підняла голову, а на годиннику залишилося 7 секунд, і зрозуміла, що цього часу мені не вистачить, щоб зробити правильний розбіг. А на 2 і 3 спробі вже навіть не знаю, про що думала... все було не так. Допускала технічні помилки, тому хотіла за рахунок швидкості, але і з нею нічого не вийшло.

Після невдалої першої спроби на 1,94 у мене з'явилася якась злість, і на цій злості я і зробила успішну спробу. Треба було її зберегти і "на зубах" брати 1,97. Звичайно, на 2 метри я б не пішла, ще фізичної сили мало, але своє треба було показувати.

- Ти розповідала, що в Сумах почала дуже хвилюватися після 1,89, як було цього разу з нервами?

- Мене трохи підкосила кваліфікація, я не взяла 1,93, тому нервувала навіть перед першою висотою у фіналі. Було страшно, щоб не повторився Мінськ, де я не взяла початкову висоту.

- Як в цілому ти оцінюєш цей зимовий сезон?

- Це мій найкращий сезон. Вперше я показала високі стрибки, спочатку в Сумах 1,97, потім у Франції 1,96. Все ж зайняла високе 5-е місце на офіційному старті.

Джерело: Федерація легкої атлетики України