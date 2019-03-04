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    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики

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    Юлія Левченко - Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко

    Дівчина виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями

    21-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який вчора завершився у шотландському Ґлазґо.

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    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики
    Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики

    Юлія Левченко — 21-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014.
    Дівчина виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями.
    У сім років батьки віддали Юлію на художню гімнастику у школу Дерюгіних, але вона зрозуміла, що це не її вид спорту. А знайшла себе дівчина у 13 років у легкій атлетиці.


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