Юлія Левченко: запаморочливі фото юної надії української легкої атлетики



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Юлія Левченко

Дівчина виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями

21-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який вчора завершився у шотландському Ґлазґо.

Юлія Левченко — 21-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014.

Дівчина виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями.

У сім років батьки віддали Юлію на художню гімнастику у школу Дерюгіних, але вона зрозуміла, що це не її вид спорту. А знайшла себе дівчина у 13 років у легкій атлетиці.



