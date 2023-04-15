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Відома українська тенісистка оголосила про заручини та показала нареченого

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відома українська тенісистка оголосила про заручини та показала нареченого
Три тижні тому відбулися таємничі заручини
фото з відкритих джерел

20-річна киянка виклала фотографію із центру столиці, де щаслива позує разом із обранцем

Друга ракетка України Марта Костюк виходить заміж за свого хлопця Георгія. Раніше він займався тенісом, а зараз є фінансовим трейдером. У себе в Intagram 20-річна киянка виклала фотографію із центру столиці, де щаслива позує разом із обранцем. Всім підписникам 38-ма ракетка світу демонструє руку з обручкою.

Відома українська тенісистка оголосила про заручини та показала нареченого фото 1

«Три тижні тому відбулися таємничі заручини. Все було чудово! Це трапилося в Києві, на Володимирській гірці, на світанку», – цитує Марту sport.ua.

Відома українська тенісистка оголосила про заручини та показала нареченого фото 2

Напередодні Костюк не змогла стримати емоцій перед стартом поєдинку проти чешки Маркети Вондроушової у турнірі Кубка Біллі Джин Кінг. Столична тенісистка, яка приїхала боронити честь країни у національній збірній, розплакалася під час виконання національного гімну.

5 березня Костюк виграла перший у кар'єрі турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). Свій успіх Марта присвятила рідній країні та всім українцям.

Теги: Марта Костюк теніс

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