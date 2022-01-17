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    Костюк пройшла у друге коло Australian Open. Ястремська знялася з турніру

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    Марта Костюк впевнено стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії - Костюк пройшла у друге коло Australian Open. Ястремська знялася з турніру
    Марта Костюк впевнено стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії
    фото з відкритих джерел

    На Зеленому континенті стартував перший мейджор сезону

    Киянка Марта Костюк з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії. В першому колі вона зустрічалася з представницею Франції Діан Паррі і змусила суперницю капітулювати в двох сетах. Матч тривав півтори години – 6:1, 7:6 (2).

    Одеситка Даяна Ястремська не змогла завершити гру проти американки Медісон Бренгл. За рахунку 0:5 у третьому сеті вона покликала лікаря, після чого прийняла рішення припинити боротьбу – 1:6, 6:0, 0:5 (відмова).

    Раніше, нагадаємо, першу перемогу в сезоні здобула Еліна Світоліна. Вона взяла гору над француженкою Фіоною Ферро – 6:1, 7:6 (4).

    В наступному колі Костюк зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо, яка посідає 35 місце в рейтингу WTA, а Світоліна проведе матч з француженкою Армоні Тан (107 у рейтингу).

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Australian Open
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    Костюк пройшла у друге коло Australian Open. Ястремська знялася з турніру