Костюк пройшла у друге коло Australian Open. Ястремська знялася з турніру

На Зеленому континенті стартував перший мейджор сезону

Киянка Марта Костюк з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії. В першому колі вона зустрічалася з представницею Франції Діан Паррі і змусила суперницю капітулювати в двох сетах. Матч тривав півтори години – 6:1, 7:6 (2).

Одеситка Даяна Ястремська не змогла завершити гру проти американки Медісон Бренгл. За рахунку 0:5 у третьому сеті вона покликала лікаря, після чого прийняла рішення припинити боротьбу – 1:6, 6:0, 0:5 (відмова).

Раніше, нагадаємо, першу перемогу в сезоні здобула Еліна Світоліна. Вона взяла гору над француженкою Фіоною Ферро – 6:1, 7:6 (4).

В наступному колі Костюк зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо, яка посідає 35 місце в рейтингу WTA, а Світоліна проведе матч з француженкою Армоні Тан (№107 у рейтингу).