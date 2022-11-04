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Тенісистка Світоліна вперше показала новонароджену доньку (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тенісистка Світоліна вперше показала новонароджену доньку (відео)
Підписники залишилися у захваті від відео
фото із соцмереж

Українська спортсменка народила дитину три тижні тому

Українська тенісистка, бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна, вперше показала свою новонароджену доньку. Відповідне відео з'явилось на сторінці в Instagram тенісистки, інформує «Главком».

Дівчина записала кумедне відео для TikTok, на якому вона підкидає вгору дитячий одяг, а за мить тримає в руках свою доньку Скай у цьому ж одязі.

Відео із донькою спортсменка підписала просто: «Перший TikTok Скай».

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Допис, поширений Elina Monfils (@elisvitolina)

Підписники залишилися у захваті від відео.

Зазначимо, про народження доньки Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса стало відомо 15 жовтня.

Як відомо, у стосунках подружжя не все було гладко. ЗМІ повідомляли, що на початку 2021 року пара зробила перерву у відносинах, яка закінчилася грандіозним подарунком. Монфіс подарував Еліні каблучку з діамантом і попросив її руки та серця. За деякими даними, вартість кільця становить близько €700 тис.

Нагадаємо, у травні перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що вона та французький тенісист Гаель Монфісом стануть батьками. Світоліна та Монфіс зіграли весілля влітку 2021 року.

За свою кар'єру 27-річна Світоліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді. Також Еліна завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо.

Світоліна двічі в кар'єрі виходила у півфінали Мейджорів (Wimbledon та US Open у 2019 році). У 2017 році вона вперше серед українок стала третьою ракеткою світу.

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Теги: теніс Ґаель Монфіс Еліна Світоліна

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