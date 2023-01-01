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Українські тенісистки Калініна і Костюк вдало стартували на турнірі в Австралії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські тенісистки Калініна і Костюк вдало стартували на турнірі в Австралії
У першому колі основної сітки Марта Костюк зіграє проти австралійки Джеймі Фурліс
фото: j48tennis.net

Калініна і Костюк впевнено розпочали новий тенісний сезон

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк пробилися до основної сітки турніру Adelaide International 1, який проходить в Австралії.

Марта Костюк в першому колі кваліфікації перемогла іспанку Крістину Букшу: 7-6(9), 6-4. У матчі за вихід до основної сітки українка розгромила єгиптянку Маяр Шериф: 6-3, 6-1.

У першому колі основної сітки Марта Костюк зіграє проти австралійки Джеймі Фурліс.

Ангеліна Калініна, своєю чергою, спочатку в першому колі кваліфікації перемогла іншу українку Даяну Ястремську: 6-4, 6-4. У матчі за вихід до основної сітки українка розгромила угорку Анну Бондар 6-1, 6-1.

Боротьбу в основній сітці Калініна розпочне поєдинком проти 26-ї ракетки світу білоруски Вікторії Азаренко.

Нагадаємо, боксер Василь Ломаченко вляпався у черговий скандал.

Теги: Марта Костюк Ангеліна Калініна Даяна Ястремська теніс

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