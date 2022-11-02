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Гарненька українська тенісистка приїхала до Варшави, щоб підтримати «Шахтар» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гарненька українська тенісистка приїхала до Варшави, щоб підтримати «Шахтар» (фото)
Ястремська отримала клубну футболку «Шахтаря»
фото із соцмережі «Шахтаря»

«Шахтар» зіграє із «РБ Лейпциг» у вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська, яка зараз не виступає через хворобу, приїхала до Варшави спеціально, щоб підтримати «Шахтар» у його вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів із «РБ Лейпциг». Про це повідомляє Twitter «гірників».

Клуб був зворушений такою турботою. Директор «Шахтаря» Даріо Срна зустрівся з Даяною та вручив їй клубну футболку. Повідомлення про це одразу ж з'явилося у клубних медіа.

Нагадаємо, сьогодні «Шахтар» проведе свій заключний матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Також «Шахтар» оприлюднив заявку на заключний матч з «Лейпцигом».

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Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Даяна Ястремська НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс

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