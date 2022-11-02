Гарненька українська тенісистка приїхала до Варшави, щоб підтримати «Шахтар» (фото)

«Шахтар» зіграє із «РБ Лейпциг» у вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська, яка зараз не виступає через хворобу, приїхала до Варшави спеціально, щоб підтримати «Шахтар» у його вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів із «РБ Лейпциг». Про це повідомляє Twitter «гірників».

Клуб був зворушений такою турботою. Директор «Шахтаря» Даріо Срна зустрівся з Даяною та вручив їй клубну футболку. Повідомлення про це одразу ж з'явилося у клубних медіа.

🇺🇦 Українська тенісистка Даяна Ястремська @D_Yastremska

підтримала «Шахтар» напередодні матчу з «Лейпцигом» у Варшаві.



⚒ Дарійо Срна подарував спортсменці футболку клубу. Даяна спеціально приїхала до столиці Польщі, щоб підтримати українську команду 🙏#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/iAPGgupWYJ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2022

Нагадаємо, сьогодні «Шахтар» проведе свій заключний матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Також «Шахтар» оприлюднив заявку на заключний матч з «Лейпцигом».