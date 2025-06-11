Відразу два футболісти дебютували у складі збірної України на турнірі у Канаді

Україна перемогла Нову Зеландію на турнірі у Канаді

Микола Михайленко та Олександр Мартинюк провели свої перші поєдинки на турнірі у Канаді

У червневих матчах заокеанського турніру Canadian Shield у складі збірної України дебютували одразу два футболісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У поєдинку з Канадою (2:4) свій дебют за синьо-жовтих оформив півзахисник київського «Динамо» Микола Михайленко, якій вийшов на заміну на 67-й хвилині зустрічі замість Романа Яремчука.

А у грі з Новою Зеландією (2:1) дебютував захисник «Олександрії» Олександр Мартинюк, що на 66-й хвилині замінив Богдана Михайліченка і встигнув відзначитися переможною гольовою передачею на Олександра Зінченка.

Тож наразі у складі збірної України під орудою Сергія Реброва дебютувало вже 13 футболістів.

Дебютанти збірної України за часів Сергія Реброва

2023 рік – Владислав Ванат, Єгор Назарина.

2024 рік – Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич.

2025 рік – Єгор Ярмолюк, Микола Михайленко, Олександр Мартинюк.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.

Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше.

На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок.

Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко. Він і приніс Україні першу перемогу на турнірі після поразки від Канади (2:4) у попередньому матчі.

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.