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    Шевченко розповів, хто не зіграє на чемпіонаті Європи

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    Андрій Шевченко знає, ким замінити травмованих - Шевченко розповів, хто не зіграє на чемпіонаті Європи
    Андрій Шевченко знає, ким замінити травмованих
    Фото з відкритих джерел

    Футбольна збірна України розпочала підготовку до Євро-2020

    Національна команда України під керівництвом Андрія Шевченка розпочала підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи. До Харкова, де живе й тренується збірна, не приїхали провідні легіонери, які ще грають у своїх чемпіонатах. Є чергові втрати. До Жуніора Мораєса і Валерія Бондаря з «Шахтаря», приєдналися динамівці Володимир Шепелев та Олександр Андрієвський. Про це розповів головний тренер.

    «Настрій чудовий, всі хлопці приїхали вчасно. Вже зробили тестування, щоб розуміти, в якому стані знаходяться хлопці. Після цього почнемо спокійне планування наших тренувань, – передає слова Шевченка «Спортарена». – Прогнози щодо стану наших футболістів підтвердилися. З Миколенко все добре, у нього був забій. Зробили знімки, обстежили. Є невеликі мікротравми у Шапаренка та Беседіна, вони зробили тести, але пропустили друге тренування. Але через два-три дні всі будуть тренуватися в повну силу і на одному рівні.

    З Андрієвським і Шепелєвим складніша ситуація, вони не встигнуть відновитися до чемпіонату Європи. Ми чекаємо інформацію по Коноплянці, він готується з тренером з фізичної підготовки «Шахтаря». Швидше за все, він вже приїде на другий збір. Подивимося, в якому стані він буде. Також потрібно дізнатися інформацію по Коваленку.

    Такі проблеми завжди трапляються, було неприємно, коли провідні футболісти отримують травми – той же Мораес. Це гравці, на яких ми сподівалися, які давно грають і розуміють структуру команди. З цим є складнощі. Але у нас достатньо людей і ми будемо готуватися».

    Під час підготовки до чемпіонату Європи Україна проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром. Перша гра з Бахрейном відбудеться 23 травня в Харкові.

    Команда Андрія Шевченка в рамках групового етапу Євро-2020 зіграє з Австрією, Північної Македонією і Нідерландами.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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