Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Трубіна і фініш в Англії та Іспанії

У фіналі Кубку Португалії на «Бенфіку»Трубіна очікує гаряче лісабонське дербі проти «Спортингу»

Останній цього сезону повноцінний ігровий клубний вік-енд для легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто, дуже незвично має вкластися в один день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У неділю, 25 травня в поєдинку заокеанської МЛС «Коламбус Крю» Євгена Чеберка на виїзді зіграє проти «Шарлотт» (початок зустрічі – о 18:00 за київським часом).

В останньому турі англійської Прем’єр-ліги «Борнмут» Іллі Забарного прийматиме «Лестер Сіті» (18:00), а «Арсенал» Олександра Зінченка на чужому стадіоні зійдеться із «Саутгемптоном» (18:00).

У заключному турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова прийматиме «Атлетико» (19:00), а «Реал» Андрія Луніна також удома змагатиметься з «Реал Сосьєдад» (19:00).

У межах 37-го туру турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова прийматиме «Самсунспор» (19:00).

Зрештою, у фіналі Кубку Португалії на «Бенфіку» Анатолія Трубіна очікує гаряче лісабонське дербі проти «Спортингу» (19:15).

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.