Переможець Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер оновив свій прогноз

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 31,1%

Суперкомп'ютер Opta досить суттєво змінив свій прогноз щодо «Інтера»

«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

«Арсенал» українця Олександра Зінченка у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів здолав «Реал».

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 31,1%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

«Арсенал» – 31.3% «Барселона» – 27.4% «ПСЖ» – 22.0% «Інтер» – 19.2%

Варто зазначити, що суперкомп'ютер Opta досить суттєво змінив свій прогноз щодо «Інтера». Раніше шанси міланців на перемогу у турнірі оцінювалися у 25,5%

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.