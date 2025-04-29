Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Переможець Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер оновив свій прогноз

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Переможець Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер оновив свій прогноз
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 31,1%
фото: Reuters

Суперкомп'ютер Opta досить суттєво змінив свій прогноз щодо «Інтера»

«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

«Арсенал» українця Олександра Зінченка у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів здолав «Реал».

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 31,1%. 

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

  1. «Арсенал» – 31.3%
  2. «Барселона» – 27.4%
  3. «ПСЖ» – 22.0%
  4. «Інтер» – 19.2%

Варто зазначити, що суперкомп'ютер Opta досить суттєво змінив свій прогноз щодо «Інтера». Раніше шанси міланців на перемогу у турнірі оцінювалися у 25,5%

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28-річний Рафінья у нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 15 голів у 31 матчі
Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»
Сьогодні, 12:46
Тепер футболіста охороняє поліція
В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком
24 квiтня, 15:47
Покривач провів 15 матчів за збірну Хорватії
Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП
19 квiтня, 10:07
Мер Оренсе: «Реал» думав, що, підписавши багато чорношкірих гравців, досягне фізичної переваги в матчах
Згадав про темношкірих гравців. Мер іспанського міста різко відреагував на поразку «Реала»
17 квiтня, 21:10
Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал»
Футболка легенди «Реалу» ледь не спровокувала конфлікт між гравцями «Арсенала»
9 квiтня, 14:29
Йоссі Бенаюн – колишній гравець «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала»
Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі»
8 квiтня, 12:27
До чемпіонату світу 2031 року кількість збірних–учасниць буде збільшено до 48
Стали відомі господарі жіночих чемпіонатів світу з футболу 2031 та 2035 років
4 квiтня, 10:22
Звинувачення пов’язане із першим періодом роботи Анчелотті в «Реалі»
Головний тренер мадридського «Реала» постав перед судом за податкові махінації
2 квiтня, 18:29
Довбик продовжує забивати в Серії А
Підсумки вікенду для легіонерів збірної України: голи Довбика і Яремчука, поразка Циганкова
31 березня, 18:50

Новини

Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
Переможець Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер оновив свій прогноз
Переможець Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер оновив свій прогноз
33 роки тому пройшов перший матч в історії збірної України з футболу
33 роки тому пройшов перший матч в історії збірної України з футболу
Донька боксера Ломаченка здобула дві нагороди міжнародного турніру з акробатики
Донька боксера Ломаченка здобула дві нагороди міжнародного турніру з акробатики
Гравець «Динамо» став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА
Гравець «Динамо» став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА
Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»
Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
47K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
42K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
38K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
30K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua