Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вікенд для легіонерів збірної України: перемогу святкував лише клуб Трубіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Вікенд для легіонерів збірної України: перемогу святкував лише клуб Трубіна
Минулого вік-енду на поле виходило семеро з 10 легіонерів збірної України, яких Ребров викликав на матчі Ліги націй проти Бельгії

«Бенфіка» Анатолія Трубіна на виїзді розгромила «Порту» з рахунком 4:1

Минулого вік-енду у складах своїх клубів на поле виходило семеро з 10 легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 5 квітня в межах 30-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (вийшов на заміну на 68-й хвилині) удома поступилася «Алавесу» – 0:1.

У виїзному матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги «Борнмут» Іллі Забарного (замінений на 78-й хвилині) зіграв унічию з «Вест Гемом» – 2:2.

У неділю, 6 квітня в поєдинку заокеанської МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) на своєму стадіоні розписав нульову нічию з «Портленд Тімберс».

Із таким самим рахунком, 0:0, завершилася й домашня зустріч «Брентфорда» Єгора Ярмолюка (замінений на 66-й хвилині) із «Челсі» в АПЛ.

У 2-му турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (повний матч, жовта картка) поступився в гостях ПАОКу – 1:2.

У 31-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 85-й хвилині) на рідному «Стадіо Олімпіко» зіграла внічию з «Ювентусом» – 1:1 .

І, нарешті, у межах 28-го туру португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) на виїзді розгромила «Порту» з рахунком 4:1.

Нагадаємо, завтра, 8 квітня, відбудуться перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Завтра між собою зіграють клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»). В іншому поєдинку дня зійдуться «Баварія» та «Інтер».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (8 квітня)

  • «Арсенал» – «Реал» (початок о 22:00)
  • «Баварія» – «Інтер» (початок о 22:00)

Обидва поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Теги: Анатолій Трубін НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

33-річна українка Світлана Грушко працюватиме на поєдинках Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
4 квiтня, 18:16
Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А
Довбик претендує на звання найкращого гравця Серії А в березні: як проголосувати
3 квiтня, 20:52
Едерсон є шестиразовим чемпіоном Англії
«Вісім років кожен матч я граю в одних і тих же трусах». Едерсон розповів про свої забобони
2 квiтня, 19:37
Питання до роботи фахівця виникли ще під час невдалого для Бразилії Кубка Америки, що пройшов минулого літа
Збірна Бразилії з футболу лишилася без головного тренера, – ЗМІ
28 березня, 19:03
Тимощука перетворився на «Бомжа номер 4»
Журналісти вигадали оригінальне прізвисько для футболіста-зрадника Тимощука
24 березня, 11:20
Українська команда залишається в Лізі B
Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0
23 березня, 23:48
У 2018 році Роналду зробив Джорджині пропозицію, але весілля вони досі не зіграли
Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною
22 березня, 18:36
У аварії загинули Микита Степанов (праворуч) та Арсен Албертян
У ДТП під Кривим Рогом загинули двоє членів збірної України з ММА
17 березня, 20:01
Ванат і Пономаренко не заспокоїлися навіть після закінчення гри
Ледь не побилися. Між гравцями «Динамо» виникла сварка після гри з «Зорею»
11 березня, 19:05

Новини

Баскетболістка Коваль, яка грає у США, вирішила змінити команду
Баскетболістка Коваль, яка грає у США, вирішила змінити команду
Кубок Біллі Джин Кінг: де дивитися поєдинки жіночої збірної України з тенісу
Кубок Біллі Джин Кінг: де дивитися поєдинки жіночої збірної України з тенісу
Вікенд для легіонерів збірної України: перемогу святкував лише клуб Трубіна
Вікенд для легіонерів збірної України: перемогу святкував лише клуб Трубіна
Українці працюватимуть на матчах відбору Євро-2026 із футзалу
Українці працюватимуть на матчах відбору Євро-2026 із футзалу
Російський борець опублікував допис з побажаннями смерті ізраїльському прем’єру
Російський борець опублікував допис з побажаннями смерті ізраїльському прем’єру
Ярмоленко прокоментував своє резонансне спілкування із юним уболівальником
Ярмоленко прокоментував своє резонансне спілкування із юним уболівальником

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
61K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
41K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
38K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
35K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua