Вікенд для легіонерів збірної України: перемогу святкував лише клуб Трубіна

Минулого вік-енду на поле виходило семеро з 10 легіонерів збірної України, яких Ребров викликав на матчі Ліги націй проти Бельгії

«Бенфіка» Анатолія Трубіна на виїзді розгромила «Порту» з рахунком 4:1

Минулого вік-енду у складах своїх клубів на поле виходило семеро з 10 легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 5 квітня в межах 30-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (вийшов на заміну на 68-й хвилині) удома поступилася «Алавесу» – 0:1.

У виїзному матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги «Борнмут» Іллі Забарного (замінений на 78-й хвилині) зіграв унічию з «Вест Гемом» – 2:2.

У неділю, 6 квітня в поєдинку заокеанської МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) на своєму стадіоні розписав нульову нічию з «Портленд Тімберс».

Із таким самим рахунком, 0:0, завершилася й домашня зустріч «Брентфорда» Єгора Ярмолюка (замінений на 66-й хвилині) із «Челсі» в АПЛ.

У 2-му турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (повний матч, жовта картка) поступився в гостях ПАОКу – 1:2.

У 31-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 85-й хвилині) на рідному «Стадіо Олімпіко» зіграла внічию з «Ювентусом» – 1:1 .

І, нарешті, у межах 28-го туру португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) на виїзді розгромила «Порту» з рахунком 4:1.

Нагадаємо, завтра, 8 квітня, відбудуться перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Завтра між собою зіграють клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»). В іншому поєдинку дня зійдуться «Баварія» та «Інтер».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (8 квітня)

«Арсенал» – «Реал» (початок о 22:00)

«Баварія» – «Інтер» (початок о 22:00)

Обидва поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.