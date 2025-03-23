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Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0
Українська команда залишається в Лізі B
фото з відкритих джерел

Перший матч закінчився з рахунком 3:1 на користь України

Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку. Про це повідомляє «Главком».

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Нагадаємо, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Україна Ліга націй

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