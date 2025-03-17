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У ДТП під Кривим Рогом загинули двоє членів збірної України з ММА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У ДТП під Кривим Рогом загинули двоє членів збірної України з ММА
У аварії загинули Микита Степанов (праворуч) та Арсен Албертян
фото: Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України

Спортсмени поверталися додому після змагання

На Дніпропетровщині члени збірної України зі змішаних єдиноборств потрапили в автокатастрофу. У результаті ДТП загинули двоє 18-річних спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну федерацію змішаних єдиноборств ММА України.

Аварія сталася увечері неділі, 16 березня, на трасі Дніпро – Кривий Ріг. Бійці MMA того дня здобули нагороди на відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області та поверталися після змагання додому.

У результаті ДТП загинули члени збірної України з ММА, представники  криворізького спортивного клубу «Ягуар» – 18-річні Микита Степанов та Арсен Албертян.

Ще троє юних представників спортивного клубу «Ягуар» – Денис Ляшенко, Матвій Куцик та Максим Волошин – зазнали важких травм.

Нагадаємо, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя.

До слова, 14 березня у Києві на 83-му році життя пішла з життя знаменита в минулому гандболістка, а згодом дитяча тренерка Лідія Шевченко.

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Теги: ММА Збірна України аварія Дніпропетровщина ДТП спорт

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