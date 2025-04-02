«Вісім років кожен матч я граю в одних і тих же трусах». Едерсон розповів про свої забобони

Едерсон здивував своїм зізнанням

Воротар «Манчестер Сіті» та збірної Бразилії Едерсон зізнався, що грає кожен матч в одній і тій же нижній білизні, яку не міняє вже вісім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Едерсон розповів в ефірі ВВС розповів колишньому ірландському голкіперу Шею Гівену про свої забобони.

«Кожен матч я граю в одних і тих же трусах. Одні й ті самі труси вісім років», – сказав бразилець.

Гівен висловив думку, що нижня білизна Едерсона перебуває не у найкращому стані.

«Не може бути... Мабуть, вони не в кращому стані!», – зі сміхом відповів ексголкіпер збірної Ірландії.

Едерсон є шестиразовим чемпіоном Англії, переможцем Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу та володарем Суперкубку УЄФА. У 2023 році він був визнаний найкращим воротарем світу.

Нагадаємо, голкіпер іспанського «Лас-Пальмаса» Яспер Сіллессен переніс операцію після травми, яку він отримав в матчі 29-го туру Ла Ліги з «Сельтою».

Сіллессен отримав пошкодження і був замінений на 27-й хвилині матчу після зіткнення з нападником суперників Борхою Іглесіасом.

Як зазначає пресслужба «Лас-Пальмаса», Ясперу Сіллессену провели операцію з видалення перфорації у тонкій кишці. Повідомляється, що хірургічне втручання пройшло успішно.

Яспер Сіллессен виступає за «Лас-Пальмас» з літа 2024 року. Раніше голкіпер грав за «Валенсію», «Барселону», «Аякс» та НЕК «Неймеген».