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Журналісти вигадали оригінальне прізвисько для футболіста-зрадника Тимощука

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Журналісти вигадали оригінальне прізвисько для футболіста-зрадника Тимощука
Тимощука перетворився на «Бомжа номер 4»

Журналісти у своєму ефірі вирішили не згадувати прізвище зрадника Тимощука

Журналісти сервісу Megogo вигадали оригінальне прізвисько для колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, який наразі проживає в Росії. Про це повідомляє «Главком».

Перед початком матчу плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна сервіс Megogo продемонстрував статистику про гравців збірної України, які виходили на заміну та забивали два м’ячі у складі національної збірної. 

У 2010 році у грі проти Канади Артем Мілевський та Анатолій Тимощук також вийшли на поле з лави запасних і забили по м’ячу.

Однак, журналісти у своєму ефірі вирішили не згадувати прізвище зрадника Тимощука. Тому його підписали як «Бомж номер 4». Варто зазначити, що саме під четвертим номером Тимощук грав у складі збірної України.

Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі «Зеніта» з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорі.

Ексгравець української збірної після повномасштабного вторгнення ніяк не висловився щодо агресії РФ, що стало приводом для запровадження щодо нього санкцій.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну Росії проти України «спеціальною військовою операцією» і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

Нагадаємо, Тимощук, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, взяв участь у так званому матчі пам’яті Іллі Цимбаларя. Вдова Цимбаларя Ірина та його син Сергій виступили категорично проти проведення матчу пам’яті в Москві, адже РФ б’є ракетами та безпілотниками по Одесі й не тільки.

Також Тимощук долучився до допомоги російським окупантам.

Уродженець Луцька передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для армії РФ. Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500).

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначають організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Теги: Анатолій Тимощук НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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