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Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
33-річна українка Світлана Грушко працюватиме на поєдинках Євро-2025

На континентальній першості працюватимуть 13 головних арбітринь із 11 країн

Українська арбітриня Світлана Грушко працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

УЄФА опублікував список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі фінальної частини жіночого чемпіонату Європи-2025.

На континентальній першості працюватимуть 13 головних арбітринь із 11 країн (у тому числі Бразилії) та 26 асистенток, до числа яких увійшла й 33-річна українка Світлана Грушко.

Також на Євро буде задіяно 16 суддів VAR. Євро-2025 пройде в чотирьох містах Швейцарії (Женева, Цюрих, Берн, Базель) із 2-го до 27 липня.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, у польському місті Польковиці на Міському стадіоні, формально в рідних стінах, жіноча збірна України проведе третій поєдинок Ліги націй-2025, із Чехією.

Наша команда стартувала в турнірі з двох перемог – над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проведуть одразу дві гри проти Чехії.

Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 4 квітня, у польському місті Польковиці на Міському стадіоні (Stadion Miejski w Polkowicach), який є домашнім для місцевого клубу «Гурнік». Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Виїзний для синьо-жовтих матч пройде 8 квітня в чеському містечку Усті-над-Лабем на Міському стадіоні (Městský Stadion). Він є домашнім для ФК «Усті-над-Лабем». Початок – о 18:30 за Києвом.

Напередодні синьо-жовті вирушили на короткочасний збір до Польщі. Через пошкодження не зможе допомогти команді Таміла Хімич, яку оперативно замінила Яна Малахова. Через сімейні обставини розташування збірної залишила Любов Шматко, проте в тренерському штабі розраховують на її повернення до другої гри.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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