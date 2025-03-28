Збірна Бразилії з футболу лишилася без головного тренера, – ЗМІ

Питання до роботи фахівця виникли ще під час невдалого для Бразилії Кубка Америки, що пройшов минулого літа

Дорівал Жуніор очолював збірну Бразилії із січня 2024 року

Бразильська конфедерація футболу ухвалила (CBF) рішення звільнити Дорівала Жуніора з посади головного тренера національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UOL.

Згідно з інформацією джерела, в CBF остаточно вирішили розлучитися з фахівцем після розгромної поразки збірної Бразилії в поєдинку відбору до чемпіонату світу 2026 року з Аргентиною. Однак питання до роботи 62-річного Дорівала Жуніора виникли ще під час невдалого для Бразилії Кубка Америки, що пройшов минулого літа.

CBF також не подобалося, що головним помічником тренера був його син Лукас Сільвестр.

Дорівал Жуніор очолював збірну Бразилії із січня 2024 року. Після 14 турів відбіркового турніру до чемпіонату світу 2026 року команда посідає четверте місце.

Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі 14 туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини розгромила команду Бразилії .

Зустріч у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1. У переможців голи забили Хуліан Альварес, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер та Джуліано Сімеоне. У Бразилії відзначився Матеус Кунья.

Аргентина – Бразилія – 4:1 (3:1)

Голы: Альварес (4), Фернандес (12), Макаллістер (37), Сімеоне (71). – Кунья (26).

Аргентинці лідирують у відбірковій групі з 10 команд і вже не опустяться нижче 6 місця. Нагадаємо, перші 6 збірних гарантовано зіграють на мундіалі. Таким чином, збірна Аргентини достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.