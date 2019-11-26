Визначено господарів чвертьфіналів Кубку України з баскетболу
Турнірна сітка Кубка України з баскетболу
ФБУ
Боротьбу продовжують шість команд Суперліги та дві з Вищої
У Федерації баскетболу України 26 листопада відбулося жеребкування господарів у парах чвертьфіналу Кубка України серед команд чоловіків.
Боротьбу на цій стадії продовжують шість команд Суперліги включно з чинним володарем трофею Дніпром та дві команди Вищої ліги.
Господарів перших кубкових матчів чвертьфіналу вказано в парах першими:
Дніпро – Запоріжжя
Житомир – Одеса
Тернопіль – Хімік (Южне)
Київ-Баскет – Миколаїв
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Перші матчі мають відбутися 27-29 грудня. Другі заплановано на 3-5 січня.