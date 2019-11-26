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    Новини

    Визначено господарів чвертьфіналів Кубку України з баскетболу

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    Турнірна сітка Кубка України з баскетболу - Визначено господарів чвертьфіналів Кубку України з баскетболу
    Турнірна сітка Кубка України з баскетболу
    ФБУ

    Боротьбу продовжують шість команд Суперліги та дві з Вищої

    У Федерації баскетболу України 26 листопада відбулося жеребкування господарів у парах чвертьфіналу Кубка України серед команд чоловіків.

    Боротьбу на цій стадії продовжують шість команд Суперліги включно з чинним володарем трофею Дніпром та дві команди Вищої ліги.

    Господарів перших кубкових матчів чвертьфіналу вказано в парах першими:

    Дніпро – Запоріжжя
    Житомир – Одеса

    Тернопіль – Хімік (Южне)
    Київ-Баскет – Миколаїв

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    Перші матчі мають відбутися 27-29 грудня. Другі заплановано на 3-5 січня.

    Кубок України баскетбол Федерація баскетболу України
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