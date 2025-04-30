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Чемпіонат світу з хокею: Україна розгромила Румунію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу з хокею: Україна розгромила Румунію

Свій наступний поєдинок Україна проведе завтра, 1 травня.

Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2025 року у дивізіоні IA. Про це повідомляє «Главком».

Україна у поєдинку третього туру розгромила збірну Румунії.

Вже у першому періоді наші хлопці закинули три шайби. У другому періоді України ще збільшила свою перевагу – 4:0. Більше у грі шайб закинуто не було.

Наразі з 6 набраними очками Україна ділить 2-4 місце у дивізіоні IA. Лідерами з 7 балами є італійці.

Свій наступний поєдинок Україна проведе завтра, 1 травня. Суперником нашої команди буде збірна Польщі. Початок гри о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2025 року у дивізіоні IA, здолавши Італію у серії булітів

Як повідомлялося, воротар збірної України з хокею Богдан Дьяченко поділився емоціями після першої перемоги команди на ЧС-2025 у серії булітів над Італією.

Україна вдруге поспіль на чемпіонаті світу завершила основний час та овертайм нічиєю й визначала переможця у серії булітів. У ній голкіпер «синьо-жовтих» Богдан Дьяченко відбив усі п'ять кидків італійців, а Олександр Пересунько приніс команді першу за 11 років перемогу на ЧС у дивізіоні IA.

Дьяченко є одним з двох чинних гравців збірної України, який виступав за національну команду з часу останнього потрапляння у дивізіон IA – 2017 року. Тоді голкіпер провів лише один поєдинок, проти Казахстану, де українці поступилися – 2:4.

«Тоді це був мій дебют, ми ще грали в себе вдома. Тоді були зовсім інші емоції. Але зараз дуже приємно грати з командами такого рівня. Матчі були і складніші [в дивізіоні ІВ], були й такі ж. Не можу якийсь окремо згадати», – розповів Дьяченко.

У першому матчі ЧС-2025 проти Великої Британії Дьяченко залишився на заміні – з віковим рекордом для голкіперів за збірну України дебютував 18-річний Олександр Левшин, який пропустив двічі у серії булітів, а команда поступилася – 2:3. За словами Дьяченка, у порівнянні з грою проти Великої Британії, під час якої він залишився у запасі, йому треба було продемонструвати впевненість.

«Другий поспіль матч з серією булітів? Коли ти на льоду, то маєш себе тримати, не давати волю емоціям. А коли на лавці, то можеш і підтримати, і покричати», – зізнався 26-річний голкіпер.

Теги: хокей чемпіонат світу

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