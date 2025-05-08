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Тренер збірної України з хокею розповів, чому наша команда програла Японії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер збірної України з хокею розповів, чому наша команда програла Японії
З японцями Україні було достатньо не програти в основний час

Шафаренко: Головна причина поразки в тому, що гравці оборони не відбирали шайбу

В останньому матчі чемпіонату світу у групі 1A збірній України для виходу в еліту достатньо було не програти Японії в основний час, однак із цим завданням «синьо-жовті», на жаль, не впоралися. Асистент Дмитра Христича – Олег Шафаренко в інтерв’ю Sport.ua розповів, чого, на його думку, не вистачило нашій команді. Про це повідомляє «Главком».

«Як на мене, головна причина поразки в тому, що гравці оборони не відбирали шайбу, не виконували своїх функцій до кінця. Ми акцентували увагу на відборах шайби і на контратаках. Але на ділі хокеїсти, які за це відповідали, не могли підкотитися до суперників. Потім, коли швидкості вирівнялися і японці перестали бігти, мов божевільні, гра в нас пішла. Пів гри суперник чітко був швидшим за нас. Японці діяли краще як команда загалом. Якщо ми хочемо виходити в топ-дивізіон, то такі команди як Японія треба перемагати. Бо в еліті такі ж швидкості, а в дивізіоні 1А на таких обертах як Японія грали ще тільки італійці. Інші чотири команди були трохи повільнішими», – сказав Шафаренко.

Нагадаємо, найкращий бомбардир збірної України на чемпіонату світу з хокею Віктор Захаров підбив підсумки турніру для нашої команди.

«Не вистачило буквально пів гола Можливо, якщо тверезо поглянути, нам ще зарано в еліту. З іншого боку, треба було туди поїхати, просто це побачити. Справжній хокей, так само як ми бачили у Латвії у фінальній олімпійській кваліфікації. У дивізіоні IA було щось схоже, просто прикро, що нам не вистачило одного гола. Всередині ми тримали думку, що можемо вийти в еліту. [...] Я думаю, що ми маємо просто закріпитися у цьому дивізіоні та щороку намагатися повторити ходу, яку ми зараз зробили», – заявив Захаров.

Хокеїст завершив чемпіонат найкращим бомбардиром дивізіону IA – шість голів у п'яти матчах, до яких форвард додав дві результативні передачі. За загальним доробком організованих голів партнера випередив лише Андрій Денискін з дев'ятьма очками.

«Так, я здивований. Думаю, [особистий виступ на ЧС-2025] – це якийсь фантастичний результат. Не можу це пояснити логічно, просто так вийшло. [...] Особисто для мене у 31 рік це фантастика. Не знаю, що буде далі. Приємно, що так вдалося зіграти й допомогти команді. Вчора дружині написав: все зробив, більше вже не міг особисто. Прикро, що третій гол цей від японців пропустили: я там не добіг, був кидок – шайба влучила в Бородая, я її не побачив, і цей японець вже вирвався. Все впирається у результат. Якби ми вчора набрали це очко, всі б, може, згадували і казали, що був отакий хокеїст і забив стільки голів. А сьогодні-завтра мине пара днів – і всі забудуть», – сказав Захаров.

Теги: хокей спорт

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