Прихильник Путіна Овечкін подарував Лукашенку джерсі зі своїм автографом
«Олександру Григоровичу від Ові! Усіх благ», – написав Овечкін на ігровому светрі
Російський нападник Олександр Овечкін подарував білоруському диктатору Олександру Лукашенку джерсі «Вашингтона» зі своїм автографом та персональним посланням. Про це повідомляє «Главком».
Міністерство закордонних справ Білорусії у соціальних мережах зазначило, що Овечкіну було передано вітальну грамоту від диктатора Лукашенка.
«Олександру Григоровичу від Ові! Усіх благ», – написав Овечкін на ігровому светрі.
Раніше Лукашенко привітав Овечкіна з рекордною кількість голів за кар'єру в регулярних чемпіонатах НХЛ. На рахунку росіянина 897 шайб.
Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна. У 2017 році він заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна.
Його акаунт в соціальній мережі тривалий час мав фото з Путіним, і навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Овечкін не відмовився від цього зображення.
Нагадаємо, голкіпер «Кременчука» та національної збірної України з хокею Едуард Захарченко зробив різку заяву про російського хокеїста та прихильника диктатора Володимира Путіна Олександра Овечкіна:
«Сподіваюсь, йому (Овечкіну – «Главком») ноги відірве і в нього нічого не вийде. Або він отримає травму. Я все прекрасно розумію, що це спорт і спортивне досягнення, класно-круто. Але ця людина, на мою думку, не заслуговує на захоплення публіки».
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