Прихильник Путіна Овечкін подарував Лукашенку джерсі зі своїм автографом

«Олександру Григоровичу від Ові! Усіх благ», – написав Овечкін на ігровому светрі

Російський нападник Олександр Овечкін подарував білоруському диктатору Олександру Лукашенку джерсі «Вашингтона» зі своїм автографом та персональним посланням. Про це повідомляє «Главком».

Міністерство закордонних справ Білорусії у соціальних мережах зазначило, що Овечкіну було передано вітальну грамоту від диктатора Лукашенка.

«Олександру Григоровичу від Ові! Усіх благ», – написав Овечкін на ігровому светрі.

Раніше Лукашенко привітав Овечкіна з рекордною кількість голів за кар'єру в регулярних чемпіонатах НХЛ. На рахунку росіянина 897 шайб.

Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна. У 2017 році він заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна.

Його акаунт в соціальній мережі тривалий час мав фото з Путіним, і навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Овечкін не відмовився від цього зображення.

Нагадаємо, голкіпер «Кременчука» та національної збірної України з хокею Едуард Захарченко зробив різку заяву про російського хокеїста та прихильника диктатора Володимира Путіна Олександра Овечкіна:

«Сподіваюсь, йому (Овечкіну – «Главком») ноги відірве і в нього нічого не вийде. Або він отримає травму. Я все прекрасно розумію, що це спорт і спортивне досягнення, класно-круто. Але ця людина, на мою думку, не заслуговує на захоплення публіки».