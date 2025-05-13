Померла видатна хокеїстка, яка вагітною здобула золото Олімпіади

Браун-Міллер: Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали

На 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на nbcsports.com.

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Нагадаємо, 11 травня помер легендарний 60-річний американський професійний реслер Терренс Майкл Бранк, більш відомий під ринг-неймом Сабу.

Причина смерті реслера наразі не розголошується.

Лише три тижні тому Сабу провів свій останній поєдинок. Під час вікенду WrestleMania він здобув перемогу над Джоуї Джанелою – зіркою промоушена Game Changer Wrestling (GCW). Їхній поєдинок був головним матчем дев’ятого щорічного весняного турніру, присвяченого самому Джанелі.

Сабу був племінником іншого легендарного хардкорного реслера з Детройта – Шейха. Він розпочав кар’єру в реслінгу у 1985 році, виступаючи на території Середнього Заходу США.

Після короткого періоду участі в WWE та кількох виступів у японському промоушені FMW, Сабу приєднався до Extreme Championship Wrestling (ECW) у середині 1990-х. Там він швидко став однією з ключових фігур хардкорного стилю.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.