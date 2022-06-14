Визначилися всі учасники Чемпіонату світу-2022 у Катарі

Збірна Коста-Ріки стала останнім учасником, що відібрався на Чемпіонат світу-2022

Збірна Коста-Ріки у стиковому матчі проти Нової Зеландії здобула перемогу з рахунком 1:0

Збірна Коста-Ріки, перемігши національну команду Нової Зеландії з рахунком 1:0, стала останнім учасником чемпіонату світу з футболу 2022 року (ЧС-2022) у Катарі.

Для американської команди це буде третій турнір поспіль.

Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник Коста-Ріки Хоель Кемпбелл на третій хвилині матчу.

Таким чином, американці стали останнім, 32-м учасником чемпіонату світу в Катарі. Суперниками костаріканців на груповому етапі стануть Іспанія, Німеччина та Японія.

Ось як виглядає підсумковий склад груп фінальної частини Мундіалю:

група A – Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди;

Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди; група B - Англія, Іран, США, Уельс;

Англія, Іран, США, Уельс; група C - Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща;

- Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща; група D - Франція, Австралія, Данія, Туніс;

Франція, Австралія, Данія, Туніс; група E - Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія;

Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія; група F - Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія;

Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія; група G - Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун;

Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун; група H - Португалія, Гана, Уругвай, Корея.

Нагадаємо, у фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.