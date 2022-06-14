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    Новини

    Визначилися всі учасники Чемпіонату світу-2022 у Катарі

    Збірна Коста-Ріки стала останнім учасником, що відібрався на&nbsp;Чемпіонат світу-2022 - Визначилися всі учасники Чемпіонату світу-2022 у Катарі
    Збірна Коста-Ріки стала останнім учасником, що відібрався на Чемпіонат світу-2022
    фото: Norbert Scanella/Reuters

    Збірна Коста-Ріки у стиковому матчі проти Нової Зеландії здобула перемогу з рахунком 1:0

    Збірна Коста-Ріки, перемігши національну команду Нової Зеландії з рахунком 1:0, стала останнім учасником чемпіонату світу з футболу 2022 року (ЧС-2022) у Катарі.

    Для американської команди це буде третій турнір поспіль.

    Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник Коста-Ріки Хоель Кемпбелл на третій хвилині матчу.

    Таким чином, американці стали останнім, 32-м учасником чемпіонату світу в Катарі. Суперниками костаріканців на груповому етапі стануть Іспанія, Німеччина та Японія.

    Ось як виглядає підсумковий склад груп фінальної частини Мундіалю:

    • група A – Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди;
    • група B - Англія, Іран, США, Уельс;
    • група C - Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща;
    • група D - Франція, Австралія, Данія, Туніс;
    • група E - Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія;
    • група F - Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія;
    • група G - Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун;
    • група H - Португалія, Гана, Уругвай, Корея.

    Нагадаємо, у фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.

    Теги: росія окупанти війна Португалія Україна Катар окупація #stoprussia
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    Визначилися всі учасники Чемпіонату світу-2022 у Катарі