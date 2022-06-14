Визначилися всі учасники Чемпіонату світу-2022 у Катарі
Збірна Коста-Ріки у стиковому матчі проти Нової Зеландії здобула перемогу з рахунком 1:0
Збірна Коста-Ріки, перемігши національну команду Нової Зеландії з рахунком 1:0, стала останнім учасником чемпіонату світу з футболу 2022 року (ЧС-2022) у Катарі.
Для американської команди це буде третій турнір поспіль.
Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник Коста-Ріки Хоель Кемпбелл на третій хвилині матчу.
Таким чином, американці стали останнім, 32-м учасником чемпіонату світу в Катарі. Суперниками костаріканців на груповому етапі стануть Іспанія, Німеччина та Японія.
Ось як виглядає підсумковий склад груп фінальної частини Мундіалю:
- група A – Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди;
- група B - Англія, Іран, США, Уельс;
- група C - Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща;
- група D - Франція, Австралія, Данія, Туніс;
- група E - Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія;
- група F - Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія;
- група G - Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун;
- група H - Португалія, Гана, Уругвай, Корея.
Нагадаємо, у фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.