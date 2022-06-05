Україна програла Вельсу у матчі за вихід на чемпіонат світу

На матч проти Вельсу футболісти збірної України вийшли огорнутими у синьо-жовті прапори

На матч проти Вельсу футболісти збірної України вийшли огорнутими у синьо-жовті прапори

Андрій Ярмоленко забив м’яч у свої ворота

Збірна України програла Вельсу у матчі за вихід на чемпіонат світу-2022 з футболу. Валлійці перемогли з рахунком 1:0

Вельс відкрив рахунок на 35 хвилині. Гарет Бейл пробивав зі штрафного, Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у свої ворота – автогол.

Суддя додав 5 хвилин до основного часу, однак українцям все одно не вдалося зрівняти рахунок.

Також хакери втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, який транслював футбольний матч Уельс – Україна.

Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.