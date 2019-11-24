Визначилися всі учасники клубного чемпіонату світу з футболу
Трофей розіграють сім команд з шести континентів
Саудівський «Аль-Хіляль» став сьомим учасником клубного чемпіонату світу з футболу. У фіналі азійської Ліги чемпіонів саудівці перемогли японську «Ураву» - 2:0.
Раніше учасниками клубного чемпіонату світу стали переможець Ліги чемпіонів УЄФА «Ліверпуль» з Англії, володар Кубка Лібертадорес «Фламенго» з Бразилії, переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ «Монтеррей» з Мексики, переможець африканської Ліги чемпіонів «Есперанс» з Тунісу, переможець Ліги чемпіонів Океанії «Ієнген спорт» з Нової Каледонії та чемпіон Катару «Аль-Садд».
Чемпіонат світу відбуватиметься в Катарі з 11 по 22 грудня.
Боротьбу почнуть «Ієнген спорт» та «Аль-Садд». Переможець цієї пари зіграє в чвертьфіналі з «Монтерреєм». У півфіналі переможця чекає «Ліверпуль».
Інша пара чвертьфіналістів «Аль-Хіляль» - «Есперанса» виходить у півфіналі на «Фламенго».