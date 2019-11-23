Українець Дмитро Підручний виграв спринті на чемпіонаті Швеції



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Дмитро Підручний привчає до того, що буде на вершині, ще до старту сезону Фото з соцмереж

Змагання мали відкритий статус

Український біатлоніст, чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний переміг на передсезонному старті в чемпіонаті Швеції. Змагання мають відкритий статус, тобто в них можуть виступати спортсмени різних національностей.

Підручний переміг у спринті. За ним другим і третім фінішували швейцарці Бенжамін Веґер і Маріо Долдер.

Нагадаємо, що офіційний старт біатлонного сезону запланований на 30 листопада, коли в шведському Естерсунді розпочнеться Кубок світу-2019/2020.