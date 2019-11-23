  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Дмитро Підручний виграв спринті на чемпіонаті Швеції

    • Розсилка
    Дмитро Підручний привчає до того, що буде на вершині, ще до старту сезону - Українець Дмитро Підручний виграв спринті на чемпіонаті Швеції
    Дмитро Підручний привчає до того, що буде на вершині, ще до старту сезону
    Фото з соцмереж

    Змагання мали відкритий статус

    Український біатлоніст, чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний переміг на передсезонному старті в чемпіонаті Швеції. Змагання мають відкритий статус, тобто в них можуть виступати спортсмени різних національностей.

    Підручний переміг у спринті. За ним другим і третім фінішували швейцарці Бенжамін Веґер і Маріо Долдер.

    Нагадаємо, що офіційний старт біатлонного сезону запланований на 30 листопада, коли в шведському Естерсунді розпочнеться Кубок світу-2019/2020.

     Читайте також: «Скоро нас буде четверо»: дружина біатлоніста Підручного очікує на дитину (фото)
    біатлон Дмитро Підручний Бенжамін Веґер Маріо Долдер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ