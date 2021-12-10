Визначився чемпіон світу з шахів

Норвежець Карлсен достроково захистив титул найрозумнішого спортсмена

Магнус Карлсен захистив шахову корону в матчі з гросмейстером Яном Непомнящим. В 11-й партії норвежець грав чорними і здобув легку перемогу. Після 11-ти партій рахунок став 7,5:3,5 на користь Карлсена.

Чемпіон світу захистив титул, оскільки навіть три перемоги в трьох партіях, що залишилися, не допоможуть Непомнящему зрівняти рахунок.

Перші п'ять, а також сьома та 10-та партії завершилися внічию. У шостий, восьмий, дев'ятий та 11-й Карлсен обіграв претендента на титул.

Раніше на чемпіонаті світу з шахів зіграли найдовшу партію в історії.

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