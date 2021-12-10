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    Ломаченко пообіцяв слухати батька під час бою з Коммі

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    Василь Ломаченко готовий до бою - Ломаченко пообіцяв слухати батька під час бою з Коммі
    Василь Ломаченко готовий до бою
    фото з відкритих джерел

    В ніч на 12 грудня український боксер проведе черговий поєдинок у США

    Український боксер Василь Ломаченко завершив підготовку до другого бою в 2021 році. В ніч на 12 грудня він зустрінеться з ганцем Річардом Коммі.

    Василю потрібна перемога. Не виключено, що в разі успіху він знову отримає титульний бій за пояси, якими володів раніше. Зараз вони належать австралійцю Джорджу Камбососу.

    «Знаю, що Коммі є достатньо сильним та має великі габарити. Він дуже міцний боксер, що має велике серце. Не знаю, як я виглядатиму у поєдинку проти нього, але можу пообіцяти, що покажу максимум із того, на що здатний. Робитиму те, що говорив мені батько», – сказав перед поєдинком Ломаченко. – Сподіваюся, люди зможуть побачити, хто я є насправді. Проте все залежить від мого стану здоров'я та чи залишатимуся я здоровим під час бою. в мене є стратегія на бій з Коммі і на 100% мотивований та голодний".

    Раніше З’явилося промо бою Ломаченка з Коммі.

    Де дивитися бій Ломаченко – Коммі.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Ломаченко пообіцяв слухати батька під час бою з Коммі