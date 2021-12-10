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    Українець після хвороби забіг у топ-20 на Кубку світу з біатлону

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    Артем Прима підтягується до лідерів сезону - Українець після хвороби забіг у топ-20 на Кубку світу з біатлону
    Артем Прима підтягується до лідерів сезону
    фото з відкритих джерел

    Артем Прима фінішував 17-м у спринті на етапі в Хохфільцені

    Один з лідерів збірної України з біатлону Артем Прима, не зважаючи на пропуск через коронавірус першого етапу Кубку світу, вже на третьому, в Хохфільцені, зумів потрапити до топ-20. Наш співвітчизник відстріляв на «0» у спринтерській гонці, але біг не так швидко, як конкуренти і в підсумку став 17-м.

    Наступний результат за Артемом показав Дмитро Підручний. Наш капітан біг розкутіше і навіть з двома промахами опинився в підсумку 18-м. Обидва біатлоністи поступилися переможцю Йоханнесу Кюну 55 секунд.

    Непогано пройшла гонка й для Антона Дудченка. Він з однією хибою став 27-м з відставанням від переможця в одну хвилину й 10 секунд.

    Щодо четвертого українця, якого дуже не вистачає в естафеті, то Артем Тищенко і Богдан Цимбал сьогодні поступилися дуже відчутно і посіли, відповідно, 48 і 89 місця.

    Раніше Після провалу в естафеті титулованих сестер Семеренко перевели в другу команду.

    Тим часом збірна України втратила провідну біатлоністку напередодні Олімпіади.

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    Теги: біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний
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    Українець після хвороби забіг у топ-20 на Кубку світу з біатлону