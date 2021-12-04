На чемпіонаті світу з шахів зіграли найдовшу партію в історії

Норвежець Карлсен веде перед в матчі за шахову корону

136 ходів тривала шоста партія за світову шахову корону, яку захищає норвезький гросмейстер Магнус Карлсен. Його чергова зустріч з Яном Непомнящим з Брянська тривала 7 годин і 45 хвилин.Таким чином, вона увійшла в історію як найдовша партія в історії чемпіонських матчів. Перемогу здобув чинний чемпіон світу, який грав білими фігурами. Це була перша результативна партія у матчі, після неї Карлсен повів у рахунку 3,5:2,5.

Раніше найдовша партія в історії чемпіонських матчів була зіграна у 1978 році у Багіо у битві Анатолія Карпова з Віктором Корчним. Вона тривала 124 ходи.

Сьома партія відбудеться 4 грудня. Далі партії заплановані на 5, 7, 8, 10, 11, 12 та 14 грудня.

Тай-брейк (в разі нічиєї) буде призначено на 15 грудня.

Раніше українські шахісти перемогли росіян і стали чемпіонами Європи.