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    На чемпіонаті світу з шахів зіграли найдовшу партію в історії

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    Магнус Карсен вийшов уперед в матчі за титул чемпіона світу - На чемпіонаті світу з шахів зіграли найдовшу партію в історії
    Магнус Карсен вийшов уперед в матчі за титул чемпіона світу
    фото з відкритих джерел

    Норвежець Карлсен веде перед в матчі за шахову корону

    136 ходів тривала шоста партія за світову шахову корону, яку захищає норвезький гросмейстер Магнус Карлсен. Його чергова зустріч з Яном Непомнящим з Брянська тривала 7 годин і 45 хвилин.Таким чином, вона увійшла в історію як найдовша партія в історії чемпіонських матчів. Перемогу здобув чинний чемпіон світу, який грав білими фігурами. Це була перша результативна партія у матчі, після неї Карлсен повів у рахунку 3,5:2,5.

    Раніше найдовша партія в історії чемпіонських матчів була зіграна у 1978 році у Багіо у битві Анатолія Карпова з Віктором Корчним. Вона тривала 124 ходи.

    Сьома партія відбудеться 4 грудня. Далі партії заплановані на 5, 7, 8, 10, 11, 12 та 14 грудня.

    Тай-брейк (в разі нічиєї) буде призначено на 15 грудня.

    Раніше українські шахісти перемогли росіян і стали чемпіонами Європи.

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    Теги: шахи Маґнус Карлсен Ян Непомнящій
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    На чемпіонаті світу з шахів зіграли найдовшу партію в історії