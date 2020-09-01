Визначився перший фіналіст конференції плей-офф Кубка Стенлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радість гравців «Тампа-Бей Лайтнінґ» від виходу до наступного етапу плей-офф Кубка Стенлі Світлина - сайт НХЛ

Два овертайми виявили ім’я першого фіналіста конференції плей-офф Кубка Стенлі

Закинуті шайби Віктора Хедмана, Ондржея Палата і Ентоні Сіреллі, а також 45 сейвів Андрія Василевського дозволили «Тампа-Бей Лайтнінґ» перемогти «Бостон» у п'ятому матчі і всій серії другого раунду і в четвертий раз за шість років вийти в фінал Східної конференції.

Рахунок зустрічі – 3:2. У серії «Лайтнінґ» виграли з перевагою у три матчі – 4:1.

«У нас багато що виходило, але нам потрібна була кожна унція енергії, щоб пережити цей перший овертайм, - сказав наставник переможців Джон Купер. - Всі були з висунутими язиками від втоми, і як хлопці взагалі знайшли сили на другий овертайм - я не уявляю. Я намагався тасувати ланки, щоб дати форвардам хоч трохи віддихатися, але зауважив, що суперники були такими ж втомленими, як і ми. Дозволити їм нанести всього один кидок у ворота за 14 хвилин і 10 секунд другого овертайму потребувало вражаючих зусиль».

Зауважимо, що фінал Східної конференції пройде в Едмонтоні. У ньому «Лайтнінґ» зустрінуться з переможцем серії «Айлендерс» і «Філадельфії», в якій «Нью-Йорк» веде з рахунком 3:1.

Джерело: НХЛ