В Україні створили новий хокейний клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представлено логотип новоствореного ХК «Маріуполь» Світлина - сайт Маріупольської міської ради

Маріуполь зможе виховувати талантів на новій льодовій арені

На сесії міської ради, депутати підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу «Маріуполь».

Підписано спеціальний меморандум про співпрацю між муніципалітетом і Фондом Бориса Колеснікова. В рамках меморнадума в Лівобережному районі вже на завершальній стадії знаходиться будівництво Льодової арени.

Перспективою популяризації даного спорту в регіоні стане власний хокейний клуб. Міський голова Вадим Бойченко висловив надію на те, що коли-небудь ХК «Маріуполь» стане володарем чемпіонського титулу.

«Будівництво льодової арени в Маріуполі - це унікальний для міста приклад партнерства приватного бізнесу і муніципалітету. Ми підвели необхідні комунікації, інвестор побудував спортивний об'єкт і тепер у наших дітей з'явиться додаткова можливість освоювати нові види спорту. А у інших хокейних клубів з'явиться гідний конкурент», - підкреслив міський голова Бойченко.

Зазначається, що маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту - хокей і фігурне катання. Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.

Джерело: сайт Міської ради Маріуполя