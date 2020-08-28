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    В Україні створили новий хокейний клуб

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    Представлено логотип новоствореного ХК &laquo;Маріуполь&raquo; - В Україні створили новий хокейний клуб
    Представлено логотип новоствореного ХК «Маріуполь»
    Світлина - сайт Маріупольської міської ради

    Маріуполь зможе виховувати талантів на новій льодовій арені

    На сесії міської ради, депутати підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу «Маріуполь».

    Підписано спеціальний меморандум про співпрацю між муніципалітетом і Фондом Бориса Колеснікова. В рамках меморнадума в Лівобережному районі вже на завершальній стадії знаходиться будівництво Льодової арени.

    Перспективою популяризації даного спорту в регіоні стане власний хокейний клуб. Міський голова Вадим Бойченко висловив надію на те, що коли-небудь ХК «Маріуполь» стане володарем чемпіонського титулу.

    «Будівництво льодової арени в Маріуполі - це унікальний для міста приклад партнерства приватного бізнесу і муніципалітету. Ми підвели необхідні комунікації, інвестор побудував спортивний об'єкт і тепер у наших дітей з'явиться додаткова можливість освоювати нові види спорту. А у інших хокейних клубів з'явиться гідний конкурент», - підкреслив міський голова Бойченко.

    Зазначається, що маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту - хокей і фігурне катання. Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.

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    Джерело: сайт Міської ради Маріуполя

    Борис Колесніков хокей Українська хокейна ліга
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