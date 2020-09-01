Помер знаменитий хокейний тренер



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Мілош Ржига прожив 61 рік Світлина - hokejovenovinky.sk

Причин смерті 61-річного Ржиги не повідомляють

Сьогодні, 1 вересня, пішов з життя колишній головний тренер збірної Чехії Мілош Ржига. Йому був 61 рік.

18 серпня стало відомо, що фахівець був госпіталізований в Інститут клінічної та експериментальної медицини в Празі. Повідомлялося, що в останні кілька тижнів стан здоров’я Ржиги різко погіршився, проте чітка причина госпіталізації не розкривається.

Мілош Ржига народився 6 грудня 1958 року в Пршерові.

Як гравець Мілош виступав за клуби «Пршеров» (1975-1978), «Дукла» (Їглава) (1978-1980), «Вітковіце» (1980-1983, 1986-1987), «Готвальдов» (нині - «Злін») (1984-1986), «Брно» (1987-1988) і «Ґодонін» (1988-1990). У вищому дивізіоні чемпіонату Чехословаччини зіграв 9 сезонів, провів 262 гри, в яких закинув 67 шайб.

Ржига – чемпіон Чехословаччини-1981 у складі «Вітковіце».

Ржига обирався «Міннесотою Норт Старз» у 10-му раунді драфту НХЛ 1983 року під номером 196.

Після завершення кар'єри хокеїста Ржига тренував «Ґодонін» (1990-1992), «Злін» (1992-1993, асистент), «Оломоуц» (1993-1994, асистент), «Пршеров» (1994-1996), «Пардубіце» (1996-1999, 2002-2004, 2006-2007), «Карлові Вари» (1999-2001), «Слован» Братислава, Словаччина (2001-2002, 2004-2005, 2017-2018), «Хімік» Вознесенськ, РФ (2005-2006), «Спартак» Москва, РФ (2007-2010), «Атлант», РФ (2010-2011), СКА Санкт-Петербург, РФ (2011-2013).

Зі «Слованом» Ржига двічі вигравав чемпіонат Словаччини (2002, 2005), з «Атлантом» грав у фіналі КХЛ-2011, а з «Пардубіце» двічі (2003, 2007) був другим у чеській Естралізі.

З 2018-го року Ржига очолював збірну Чехії. Під його керівництвом чехи дійшли до півфіналу чемпіонату світ-2019, проте у матчі за третє місце програли збірній РФ. Цьогоріч у травні повідомлялося, що Мілош може очолити казахстанський «Барис».

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