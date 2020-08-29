Тандем Мессі і Роналду: «Ювентус» зацікавився трансфером аргентинця



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Мессі ставав олімпійським чемпіоном 2008 року Світлина - hromadske.ua

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З’явився новий кандидат на трансфер лідера атак каталонської «Барселони» Ліонеля Мессі, повідомляє L'Equipe.

Туринський «Ювентус» контактував з батьком і агентом Ліонеля - Хорхе Мессі. Раніше з ним контактував також і французький «Парі Сен-Жермен». Батько Мессі вислухав директора «ПСЖ» Леонардо, а також представника «Ювентуса».

Відзначимо, що зараз в «Ювентусі» виступає одвічний конкурент Мессі в боротьбі за звання кращого гравця новітньої історії футболу - Кріштіану Роналду.

Туринський клуб мріє про об’єднання дуету Кріштіану Роналду/Ліонель Мессі. На їх думку така пара гравців створить з клубу кандидата на завоювання перемоги в Лізі чемпіонів.

Раніше стало відомо, що 33-річний аргентинець прийняв остаточне рішення про відхід з «Барселони». Він відправив в клуб факс, де повідомив про бажання покинути команду цього літа.