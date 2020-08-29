Тандем Мессі і Роналду: «Ювентус» зацікавився трансфером аргентинця
Італійський гранд розглядає варіант придбання Мессі
З’явився новий кандидат на трансфер лідера атак каталонської «Барселони» Ліонеля Мессі, повідомляє L'Equipe.
Туринський «Ювентус» контактував з батьком і агентом Ліонеля - Хорхе Мессі. Раніше з ним контактував також і французький «Парі Сен-Жермен». Батько Мессі вислухав директора «ПСЖ» Леонардо, а також представника «Ювентуса».
Відзначимо, що зараз в «Ювентусі» виступає одвічний конкурент Мессі в боротьбі за звання кращого гравця новітньої історії футболу - Кріштіану Роналду.
Туринський клуб мріє про об’єднання дуету Кріштіану Роналду/Ліонель Мессі. На їх думку така пара гравців створить з клубу кандидата на завоювання перемоги в Лізі чемпіонів.
Раніше стало відомо, що 33-річний аргентинець прийняв остаточне рішення про відхід з «Барселони». Він відправив в клуб факс, де повідомив про бажання покинути команду цього літа.