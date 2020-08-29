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    Тандем Мессі і Роналду: «Ювентус» зацікавився трансфером аргентинця

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    Мессі ставав олімпійським чемпіоном 2008 року - Тандем Мессі і Роналду: «Ювентус» зацікавився трансфером аргентинця
    Мессі ставав олімпійським чемпіоном 2008 року
    Світлина - hromadske.ua

    Італійський гранд розглядає варіант придбання Мессі

    З’явився новий кандидат на трансфер лідера атак каталонської «Барселони» Ліонеля Мессі, повідомляє L'Equipe.

    Туринський «Ювентус» контактував з батьком і агентом Ліонеля - Хорхе Мессі. Раніше з ним контактував також і французький «Парі Сен-Жермен». Батько Мессі вислухав директора «ПСЖ» Леонардо, а також представника «Ювентуса».

    Відзначимо, що зараз в «Ювентусі» виступає одвічний конкурент Мессі в боротьбі за звання кращого гравця новітньої історії футболу - Кріштіану Роналду.

    Туринський клуб мріє про об’єднання дуету Кріштіану Роналду/Ліонель Мессі. На їх думку така пара гравців створить з клубу кандидата на завоювання перемоги в Лізі чемпіонів.

    Раніше стало відомо, що 33-річний аргентинець прийняв остаточне рішення про відхід з «Барселони». Він відправив в клуб факс, де повідомив про бажання покинути команду цього літа.

    Читайте також: Мессі закликав Неймара об’єднатися в англійському клубі.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ФК Барселона ФК Ювентус
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