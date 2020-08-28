Перший суперник збірної України назвав заявку на ігри Ліги націй



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Наставник збірної швейцарії Петкович Світлина - сайт Швейцарської футбольної асоціації

Двадцять три гравці збірної Швейцарії вестимуть боротьбу за вихід на поле у Львові у протистоянні з «жовто-блакитними»

Збірна Швейцарії оголосила список гравців, які викликані для підготовки до матчів Ліги націй з Україною (3 вересня) та Німеччиною (6 вересня).

Наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович викликав 23-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди в Лізі націй.

Склад збірної Швейцарії виглядає наступним чином:

Воротарі: Ян Зоммер («Боруссія» М, Німеччина), Івон Мвого («ПСВ», Нідерланди), Йонас Омлін («Монпельє», Франція).

Захисники: Мануель Аканджі («Боруссія» Д, Німеччина), Лоріс Беніто («Бордо», Франція), Ніко Ельведі («Боруссія» М, Німеччина), Міхаель Ланг («Вердер», Німеччина), Бечир Омерагич («Цюрих»), Кевін Мбабу («Вольфсбург», Німеччина), Рікардо Родрігес («Торіно», Італія), Сільван Відмер («Базель»).

Півзахисники: Граніт Джака («Арсенал», Англія), Ренато Штеффен («Вольфсбург», Німеччина), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — «Айнтрахт», Німеччина), Мішель Ебішер, Крістіан Фасснахт (обидва — «Янг Бойз»), Рубен Варгас («Аугсбург», Німеччина), Сімон Зом («Цюрих»).

Нападники: Харіс Сеферович («Бенфіка», Португалія), Альбіан Аєті («Селтік», Шотландія), Брель Емболо («Боруссія» М, Німеччина), Маріо Гавранович («Динамо» З, Хорватія).

Відзначимо, що Омерагич і Зом є дебютантами національної збірної.

Крім того додамо, поєдинок у групі «А4» Ліги націй між збірними України та Швейцарії відбудеться 3 вересня у Львові.

Джерело: Сайт Швейцарської футбольної асоціації