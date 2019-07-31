Володимир Кличко розповів, чому вважає найкращим другом брата Віталія



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Володимир і Віталій Клички - більше, ніж просто брати Прямий

Молодший з братів перейняв у старшого чимало рис

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, що вважає своїм найкращим другом старшого брата Віталія, відзначивши його чудове почуття гумору.

«Друг - це той, з ким ви можете поділитися радістю і сумом, хтось, кому ви можете довіряти, або той, з ким ви можете просто посміятися. Друг також може бути вашим спаринг-партнером, вашим найжорсткішим критиком або вашим найкращим вчителем.

Багато людей підтримували мене на шляху професійного спортсмена і в моєму діловому житті. Я багато чому навчився у більшості з них - часто випадково. Це можуть бути риси характеру, навички або вміння справлятися з різними ситуаціями.

Коли я був дитиною, мій батько був військовим і служив у різних країнах, тому моя сім'я часто переїжджала. Я звик бачити, як люди приходять і йдуть. Моїм найкращим другом з дня мого народження був і залишається мій старший брат Віталій.

Він завжди приймає проблеми з гумором і сміється, навіть у ситуаціях, в яких інші вважали за краще б впадати у відчай. Ця перейнята здатність допомагала мені долати складні ситуації і завжди дозволяла мені побачити гарне.

У сьогоднішній день дружби хочу подякувати Віталію за ті корисні навички, яким він навчав мене з перших днів мого дитинства. Це вміння сміятися допомагає мені пережити негаразди, послаблюючи напружені ситуації», - написав Володимир у своєму акаунті в «Фейсбуці».

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