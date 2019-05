Володимир Кличко став «Інноватором року» у Німеччині

Почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Володимир Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge

Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією та званням «Інноватор року-2019» на щорічній церемонії, що днями відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина).

Як повідомляє прес-служба партії «Удар», почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному університеті Санкт-Галлену, Швейцарія.

«Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють», - зазначив Кличко у відео, що опублікував в Twitter.

Yesterday, @DDWirtschaft has awarded the #innovatordesjahres2019. I got this year's honorary award and a personal laudatory speech by my ally @markenarbeiter – not for my sporting achievements, but for my second career and my method #facethechallenge. I'm really #honoured! pic.twitter.com/uG6jwIfloQ