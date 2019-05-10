Володимир Кличко став «Інноватором року» у Німеччині



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«Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор!» - сказав Володимир Кличко

Почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Володимир Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge

Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією та званням «Інноватор року-2019» на щорічній церемонії, що днями відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина).

Як повідомляє прес-служба партії «Удар», почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному університеті Санкт-Галлену, Швейцарія.

«Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють», - зазначив Кличко у відео, що опублікував в Twitter.

Yesterday, @DDWirtschaft has awarded the #innovatordesjahres2019. I got this year's honorary award and a personal laudatory speech by my ally @markenarbeiter – not for my sporting achievements, but for my second career and my method #facethechallenge. I'm really #honoured! pic.twitter.com/uG6jwIfloQ — Klitschko (@Klitschko) 10 мая 2019 г.

«Безцінний багаторічний досвід, який Кличко отримав у професійному спорті, допоміг йому створити власну стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Стратегія описує, як реагувати на професійні та особистісні проблеми шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці в умовах дедалі динамічнішого та складнішого світу», - заявили в прес-службі.

«Ми з командою Klitschko Ventures надаємо інструменти, як перетворити життєві проблеми у виклики, у переломні життєві зміни. Ми - рушійна сила!» - наголосив Кличко.