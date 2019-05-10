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    Володимир Кличко став «Інноватором року» у Німеччині

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    <p>&laquo;Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор!&raquo; - сказав Володимир Кличко</p> - Володимир Кличко став «Інноватором року» у Німеччині

    «Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор!» - сказав Володимир Кличко

    Почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Володимир Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge

    Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією та званням «Інноватор року-2019» на щорічній церемонії, що днями відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина).

    Як повідомляє прес-служба партії «Удар», почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному університеті Санкт-Галлену, Швейцарія.

    «Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють», - зазначив Кличко у відео, що опублікував в Twitter.

    «Безцінний багаторічний досвід, який Кличко отримав у професійному спорті, допоміг йому створити власну стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Стратегія описує, як реагувати на професійні та особистісні проблеми шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці в умовах дедалі динамічнішого та складнішого світу», - заявили в прес-службі.

    «Ми з командою Klitschko Ventures надаємо інструменти, як перетворити життєві проблеми у виклики, у переломні життєві зміни. Ми - рушійна сила!» - наголосив Кличко.

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