Промоутер Усика назвав можливий час бою проти Джошуа



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Українець може вийти на бій проти переможця Кличка ще наприкінці року

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн назвав можливу дату бою українця проти переможця Володимира Кличка Ентоні Джошуа. Цей поєдинок може відбутися ще наприкінці року, вважає Хірн.

«Ви бачили, що Усик травмувався та вибув з поєдинку 25 травня. Та він буде обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс Джошуа. Цей бій може відбутися в грудні», передає слова Хірна Sky Sports.

Чемпіон за версіями WBC, WBO та IBF у крузервейті Олександр Усик (16-0, 12 КО) переходить в надважку вагову категорію. Його дебютний бій там мав відбутися 25 травня проти камерунця Карлоса Такама (36-5-1, 28 KO). Однак українець травмувався в тренувальному таборі і поєдинок перенесено на невизначений термін. Очікується, що Усик буде готовий повернутися у вересні.

Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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