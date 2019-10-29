Міська рада Мілана вирішила не зносити легендарний стадіон «Сан-Сіро»



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Арена «Сан-Сіро», на якій обидві міланські команди виступають в даний час, відкрилася у вересні 1926 року

Стала відома подальша доля стадіону «Сан-Сіро», відомого також під назвою «Джузеппе Меацца», на якому домашні матчі проводять «Мілан» та «Інтер».

Як повідомляє Football Italia, за підсумками голосування на засіданні міської ради було прийнято рішення не зносити арену, незважаючи на швидке зведення нового стадіону. При цьому нову арену спочатку планувалося побудувати на місці старої.

Раніше повідомлялося, що місткість нового стадіону складе 60 тис. чоловік.

«Мілан» та «Інтер» продовжать виступати на одній арені. На території, прилеглій до стадіону, буде побудований туристичний і розважальний центр, який створить близько 3500 робочих місць. Загальна сума інвестицій, яка буде залучена до будівництва, складе близько € 1,2 млрд.

Арена «Сан-Сіро», на якій обидві міланські команди виступають в даний час, відкрилася у вересні 1926 року.

У 1979 році стадіон був перейменований в «Джузеппе Меацца» - на честь одного з двох футболістів в історії італійського футболу, які входили до складу обох італійських збірних, які перемогли на чемпіонатах світу в 1934 і 1938 роках.