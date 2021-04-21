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    Макгрегор вирішив придбати «Манчестер Юнайтед», але не порахував гроші

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    Конор Макгрегор не розрахував свої сили - Макгрегор вирішив придбати «Манчестер Юнайтед», але не порахував гроші
    Конор Макгрегор не розрахував свої сили
    Фото з відкритих джерел

    У бійця ММА є лише 5% від ринкової вартості футбольного клубу

    Конор Макгрегор, колишній чемпіон світу UFC у двох вагових категоріях, вирішив придбати футбольний клуб «Манчестер Юнайтед». Після заяви британська газета Daily Star підрахувала статки ірландського бійця. Виявилося, що в Макгрегора зараз є $252 млн. Це – трохи більше 5% від ринкової вартості манкуніанців. За підрахунками, «Манчестер Юнайтед» нині шостий у списку найдорожчих клубів світу і коштує він не менше $4 млрд.

    Макгрегор оголосив про бажання придбати «Манчестер Юнайтед» після того, як стало відомо про розвал Європейської Суперліги, одним з учасників якої був «МЮ». Повідомлялося, що сім'я американських бізнесменів Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій легендарного клубу, розглядає варіант з його продажем. Ця інформація з’явилася після того, як англійським клубам довелося вийти з числа засновників футбольної Суперліги.

    Макгрегор має успішний досвід в бізнес-індустрії. За кілька років йому вдалося розкрутити власний бренд віскі.

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      Теги: Конор МакГрегор ММА
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