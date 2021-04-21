Макгрегор вирішив придбати «Манчестер Юнайтед», але не порахував гроші

У бійця ММА є лише 5% від ринкової вартості футбольного клубу

Конор Макгрегор, колишній чемпіон світу UFC у двох вагових категоріях, вирішив придбати футбольний клуб «Манчестер Юнайтед». Після заяви британська газета Daily Star підрахувала статки ірландського бійця. Виявилося, що в Макгрегора зараз є $252 млн. Це – трохи більше 5% від ринкової вартості манкуніанців. За підрахунками, «Манчестер Юнайтед» нині шостий у списку найдорожчих клубів світу і коштує він не менше $4 млрд.

Макгрегор оголосив про бажання придбати «Манчестер Юнайтед» після того, як стало відомо про розвал Європейської Суперліги, одним з учасників якої був «МЮ». Повідомлялося, що сім'я американських бізнесменів Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій легендарного клубу, розглядає варіант з його продажем. Ця інформація з’явилася після того, як англійським клубам довелося вийти з числа засновників футбольної Суперліги.

Макгрегор має успішний досвід в бізнес-індустрії. За кілька років йому вдалося розкрутити власний бренд віскі.