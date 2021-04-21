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    Ребров вперше за 100 років втретє виграв з «Ференцварошем» чемпіонат Угорщини

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    Сергій Ребров став триразовим чемпіоном Угорщини - Ребров вперше за 100 років втретє виграв з «Ференцварошем» чемпіонат Угорщини
    Сергій Ребров став триразовим чемпіоном Угорщини
    Фото з відкритих джерел

    Український тренер достроково зайняв перше місце і пробився до кваліфікації Ліги чемпіонів

    Сергій Ребров став найуспішнішим тренером «Ференцвароша». Перемігши «Уйпешт» у 30 турі чемпіонату Угорщини (3:0), колишній наставник київського «Динамо» фінішував з клубом на першій сходинці втретє поспіль.

    «Академія Пушкаша», що йде на другому місці в турнірній таблиці, відстає від лідера на 14 очок, тож за 4 тури не зможе ліквідувати відставання від лідера.

    Це чемпіонство стало для «Ференцвароша» третім поспіль. Останній раз подібне траплялося майже 100 років тому – у 1928-му. Всього ж клуб з Будапешта ставав чемпіоном країни 32 рази за історію свого існування.

    До «Ференцвароша» Сергій Ребров працював головним тренером київського «Динамо» і саудівського футбольного клубу «Аль-Ахлі».

    У Реброва завершується контракт з клубом, а про нову угоди сторони ще не домовилися. Раніше Ребров зізнався, що хотів би повернутися до роботи на Україні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров ФК Ференцварош
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