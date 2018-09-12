Воротар збірної України П'ятов: До наступних матчів у Лізі націй маємо підійти без ейфорії



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Андрій П'ятов. Фото Павла Кубанова

Андрій зауважив, що новий турнір цікавіший за просто товариські матчі

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов підбив підсумки перших двох матчів національної команди у Лізі націй, у яких «синьо-жовті» перемогли Чехію (2:1) і Словаччину (1:0).

Голкіпер вважає, що команда добре підготувалася до матчів і ретельно вивчила всі сильні якості суперників, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«З Чехією ми грали від атаки і здобули своє. На мій погляд, ми перемогли цілком заслужено, команда виглядала добре, діяла збалансовано. У цьому у першу чергу заслуга тренерського штабу збірної», - сказав він.

«Що стосується зустрічі зі словаками, то вони також нас вивчали, бачили наш матч із чехами, наші сильні сторони. Тому з ними була більш тактична гра, не така яскрава. Зустрічалися приблизно рівні суперники з хорошими виконавцями, і виграв той, хто терпів і робив до кінця те, чого вимагав тренер», - додав воротар.

За словами П’ятова, до наступних матчів потрібно підходити без надмірної ейфорії, але щоб усі збірники були у позитивному настрої, перемагали, досягали результатів у своїх клубах.

«Ліга націй цікавіша за товариські матчі. Тим більше, що завдяки цьому турніру ми також можемо потрапити на чемпіонат Європи. Крім того, це короткий турнір, в якому кожна команда може проявити себе. Тому, звісно, це цікаво», - зауважив він.

«Очевидно, що тренер за той час, що провів із нами, зумів достукатися до гравців. Це, в першу чергу, його досягнення. У нас дуже технічні виконавці, які можуть і приймати, і розвертатися, і грати в кілька дотиків. Якщо вони стають більш розкутими та прислухаються до тренера, то не важко буде грати так із багатьма командами», - підсумував П’ятов.