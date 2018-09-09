Ліга націй УЄФА. Україна - Словаччина - 1:0. Магія Львова робить «синьо-жовтих» фаворитами групи (відео)

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Фото Павла Кубанова

Львів знову підтвердив свою фартовість для збірної, незважаючи на відсутність глядачів

«Якщо виграємо у Словаччини у Львові – будемо фаворитами групи». З цими словами одного з лідерів збірної України Андрія Ярмоленка, які він сказав напередодні звітного поєдинку Ліги націй УЄФА, сперечатися не доводилося. Після здобуття трьох очок кількома днями раніше у Чехії, й у разі перемоги над словаками вдома, «синьо-жовті» автоматично ставали б реальними претендентами на перше місце у групі.

Проте, аби почуватися фаворитами, підопічним Андрія Шевченка потрібно було здолати непоступливу та далеко не найслабшу збірну Словаччини. Яка, на переконання більшості експертів, навіть є сильнішою, аніж Чехія. Хоча це не впливало на думку букмекерів, які до зустрічі вважали, що Україна на власному полі має більше шансів вибороти три очки.

Незважаючи на покарання від УЄФА та, як наслідок, відсутність глядачів на трибунах «Арени-Львів», все ж господарі захопили ініціативу з перших хвилин. Українським футболістам, на жаль, не звикати грати без підтримки в останніх відбірних турнірах. І поки словаки звикали до тиші на стадіоні, «синьо-жовті» завдали трьох ударів. Особливо старався Тарас Степаненко, одна спроба якого полетіла в отвір воріт Мартіна Дубравки, але голкіпер спокійно забрав м’яч.

Словаччина витримала стартовий натиск суперників і ближче до середини тайму почала і сама загрожувати воротам Андрія П’ятова. Зокрема, небезпечно головою пробив Адам Немец після подачі з флангу – господарям пощастило, що м’яч пролетів повз рамку воріт. А за кілька хвилин Роберт Мак потужно пробив – і знову потенційно небезпечно, але неточно. У відповідь Роман Яремчук з гострого кута перевірив пильність Дубравки. Той з ударом впорався.

Варто зауважити, що перевага у володінні м’ячем з часом перейшла у ноги словаків. Однак це аж ніяк не означало, що вони створювали моменти біля воріт П’ятова. Гості взагалі у першому таймі так і не зуміли поцілити в отвір українських воріт. «Синьо-жовті» били частіше, проте це також не гарантувало їм потенційно небезпечних нагод. На тому команди і пішли на перерву, не награвши на гол.

Фото ФФУ

Другу половину зустрічі знову активніше розпочали українські футболісти. Навіть створили найнебезпечніший момент, коли Шкртел ледь не зрізав м’яч у власні ворота після потужного прострілу зі штрафного від Ярмоленка. Опісля українці подали три кутові поспіль, однак жоден з них не завершився прицільним ударом. І знову гра вирівнялася, хоча перевага у володінні м’ячем уже повернулася до господарів.

Починаючи з 55-ої хвилини, збірна України серйозно запресингувала та притиснула суперників до їхнього штрафного майданчика. Дальніми ударами запам’яталися Ракицький і Степаненко. Дубравка кожного разу діяв упевнено. Крім того, такий тиск змушував словаків помилятися при передачах у простих ситуаціях, що не могло не мати позитивний відгук про гру наших співвітчизників.

Продовжувати довго у такому темпі, звичайно ж, було важко, тому через кілька хвилин підопічні Яна Козака, врешті, вгамували свої емоції та заграли акуратніше. Крім того, вони ще кілька разів змусили похвилюватися вболівальників збірної України – після, як мінімум, двох навісів у штрафному майданчику «синьо-жовтих» виникали міні-«пожежі».

Атакувальні гравці з часом почали втомлюватися, і Андрій Шевченко зробив цілком логічні заміни: замість Маліновського вийшов Зінченко, а замість Коноплянки – Циганков. Саме ці свіжі виконавці принесли Україні перемогу у Чехії у попередньому матчі, тому від них очікували чогось подібного й у звітній зустрічі.

Чекати довелося недовго. Поки захисники гостей розбиралися, як і хто має діяти проти Циганкова, Віктор отримав передачу перед штрафним майданчиком і прокинув м’яч собі на хід. Гравець «Динамо» за рахунок швидкості міг втекти на «побачення» з воротарем, але його руками зупинив Мілан Шкриньяр. Головний арбітр зустрічі Анастасіос Сідіропулос без вагань вказав на 11-метрову позначку, а Ярмоленко реалізував пенальті. Не без вдачі, адже Дубравка дістався до м’яча, проте лише продовжив його політ за лінію воріт.

Після голу команди заграли у відкритий футбол. Словаччині не було вже куди відступати, а «синьо-жовті» почали розраховувати на контратаки. І кожна з команд мала шанси на взяття воріт. На 89-й хвилині Губочан головою пробив після подачі з кутового. На лінії політ м’яча заблокував П'ятов, а потім і Ярмоленко допоміг своєму воротарю, на давши пробити комусь зі словаків. У відповідь той же Андрій з лету пробив після прострілу з флангу, але голкіпер опинився у потрібному місці, не дозволивши футболісту «Вест Гема» зробити дубль.

На останніх хвилинах словаки пішли ва-банк, але підопічні Шевченка спокійно відбилися та здобули другу перемогу у Лізі націй. Тепер Україна і справді є фаворитом групи, адже має шість очок, тоді як суперники ще не набирали балів (але і у Чехії, і у Словаччини зіграно на матч менше). І вже у наступному матчі (16 жовтня вдома проти чехів) «синьо-жовті» можуть вирішити все та забронювати за собою підсумкову першу сходинку у цьому тріо. А з нею – путівку у найвищий дивізіон і право пробитися на Євро-2020 через Лігу націй.

Ліга націй УЄФА з футболу

Матч 2-го туру

Україна – Словаччина – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ярмоленко (80, пен)

Україна: П’ятов, Матвієнко, Бурда, Ракицький, Степаненко (Сидорчук, 86), Ярмоленко, Маліновський (Зінченко, 71), Коноплянка (Циганков, 78), Марлос, Яремчук, Караваєв.

Словаччина: Дубравка, Шатка, Шкртел, Шкриньяр, Губочан, Куцка (Грегуш, 78), Гамшик, Лоботка, Мак, Немец (Дуда, 65), Вайсс (Руснак, 70).

Попередження: Губочан (16), Коноплянка (64), Сидорчук (90+4).

«Главком»