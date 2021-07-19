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    «Шахтар» отримав першого суперника в Лізі чемпіонів

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    Донецький &laquo;Шахтар&raquo; отримав суперника по третьому кваліфікаційному ранді Ліги чемпіонів - «Шахтар» отримав першого суперника в Лізі чемпіонів
    Донецький «Шахтар» отримав суперника по третьому кваліфікаційному ранді Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Друга команда української Прем’єр-ліги в третьому кваліфайн-раунді зустрінеться з «Генком»

    У Швейцарському Ньоні, де кілька днів тому відгуляла весілля наша прима тенісу Еліна Світоліна, пройшло жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. З цього етапу стартує друга команда чемпіонату України донецький «Шахтар».

    Перед жеребкуванням було відомо, що команда Роберто Де Дзербі зустрінеться або з бельгійським «Генком», або з переможцем пари «Рапід» (Австрія) – «Спарта» (Чехія), або з найкращою командою в парі ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) – «Галатасарай» (Туреччина). Жереб визначив для українською команди в суперники другу команду Бельгії «Генк».

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    Загалом у жеребкуванні брали участь 20 команд: 12 представників Шляху чемпіонів і 8 команд Шляху представників ліг.

    «Шахтар» був сіяної командою на жеребкуванні. Це гарантувало йому неможливість зустрітися на цій стадії з французьким «Монако» і португальською «Бенфікою».

    Матчі третього кваліфайн-раунду пройдуть 3/4 і 10 серпня. Правило виїзного гола переваги вже не дає.

    Футбольний календар сезону: чемпіонат, єврокубки, матчі збірної.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    «Шахтар» отримав першого суперника в Лізі чемпіонів