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    Вперше в історії фінал Кубка України з футболу судитиме арбітриня

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    Катерина Монзуль увійде в історію - Вперше в історії фінал Кубка України з футболу судитиме арбітриня
    Катерина Монзуль увійде в історію
    Фото - ФФУ

    Українська асоціація футболу визначилася з рефері на вирішальний матч кубкового турніру

    Комітет арбітрів ФФУ призначив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме фінальний матч Кубка України сезону-2019/2020. Нагадаємо, за трофей найближчої середи у Харкові зіграють київське «Динамо» і полтавська «Ворсклою».

    Суддя в полі – Катерина Монзуль з Харкова, яка не так давно судила матч «біло-блакитних» у півфіналі Кубка України з «Минаєм» (2:0), а також зустрічі в чемпіонаті України проти донецького «Шахтаря» (1:3) і чернігівської «Десни» (2:3). Катерина стане першою в історії жінкою-суддею фіналу Кубка України з футболу.

    Допомагати Монзуль у майбутньому поєдинку будуть асистенти арбітра Марина Стрілецька (Суми) та Олександра Ардашева (Київ). Четвертий арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Роботу арбітрів оцінить інспектор ФФУ Сергій Задиран (Дніпро).

    Арбітр-відеоасистент – Віталій Романов (Дніпро), асистент ВАА – Володимир Володін (Херсон), спостерігач ВВА – Володимир Петров (Харків). Делегат УАФ – Володимир Фощій (Черкаси).
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК Ворскла Володимир Петров Катерина Монзуль Українська асоціація футболу Віталій Романов
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