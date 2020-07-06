«Десна» розгромно перемогла і випередила «Динамо» в боротьбі за Лігу чемпіонів (відео)



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«Десна» стала фаворитом у боротьбі за Лігу чемпіонів Фото - ФК «Десна»

«Олександрія» не пустила на друге місце «Зорю»

Поєдинки 29-го туру української Прем’єр-ліги заплутали ситуацію в боротьбі за другу путівку в лігу чемпіонів до максимуму.

Після суботньої поразки «Динамо» в матчі з невмотивованим «Шахтарем» фаворитом у протистоянні стала «Зоря». Але луганці у неділю не змогли перемогти у Запоріжжі «Олександрію». Команда Віктора Скрипника першою пропустила, отримавши на 19-й хвилині м’яч у свої ворота від Валерія Лучкевича. На 45-й хвилині рахунок зрівняв Дмитро Хомченовський, а на 54-й Владлен Юрченко ударом з пенальті вивів «Зорю» уперед. Однак на 76-й хвилині арбітриня Катерина Монзуль призначила ще один одинадцятиметровий, який реалізував хавбек «Олександрії» Максим Третяков.

Таким чином, «Зоря» з 54-ма очками відстає від «Динамо» на один пункт і відсунулася на четверте місце. А другою за три тури до фінішу стала «Десна». Чернігівці у неділю розтрощили 5:1 «Колос» із Ковалівки. Голи у складі переможців провели Пилип Будківський, Денис Фаворов (двічі), Сергій Старенький і Андрій Тотовицький. Гол престижу в «Колоса» на рахунку Олега Кожушка.

«Десна» має ті ж 55 очок, що й «Динамо», але випереджає киян за результатами особистих зустрічей.

У 30-му турі, «Зоря» 11 липня гратиме на виїзді з «Колосом», 12 липня «Олександрія» прийме «Динамо», а «Десна» - «Шахтар».

Нагадаємо, що «Шахтар» став чемпіоном України достроково, за п’ять турів до фінішу. Наразі перевага «гірників» над найближчими переслідувачами складає 20 очок.