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    «Десна» розгромно перемогла і випередила «Динамо» в боротьбі за Лігу чемпіонів (відео)

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    &laquo;Десна&raquo; стала фаворитом у боротьбі за Лігу чемпіонів - «Десна» розгромно перемогла і випередила «Динамо» в боротьбі за Лігу чемпіонів (відео)
    «Десна» стала фаворитом у боротьбі за Лігу чемпіонів
    Фото - ФК «Десна»

    «Олександрія» не пустила на друге місце «Зорю»

    Поєдинки 29-го туру української Прем’єр-ліги заплутали ситуацію в боротьбі за другу путівку в лігу чемпіонів до максимуму.

    Після суботньої поразки «Динамо» в матчі з невмотивованим «Шахтарем» фаворитом у протистоянні стала «Зоря». Але луганці у неділю не змогли перемогти у Запоріжжі «Олександрію». Команда Віктора Скрипника першою пропустила, отримавши на 19-й хвилині м’яч у свої ворота від Валерія Лучкевича. На 45-й хвилині рахунок зрівняв Дмитро Хомченовський, а на 54-й Владлен Юрченко ударом з пенальті вивів «Зорю» уперед. Однак на 76-й хвилині арбітриня Катерина Монзуль призначила ще один одинадцятиметровий, який реалізував хавбек «Олександрії» Максим Третяков.

    Таким чином, «Зоря» з 54-ма очками відстає від «Динамо» на один пункт і відсунулася на четверте місце. А другою за три тури до фінішу стала «Десна». Чернігівці у неділю розтрощили 5:1 «Колос» із Ковалівки. Голи у складі переможців провели Пилип Будківський, Денис Фаворов (двічі), Сергій Старенький і Андрій Тотовицький. Гол престижу в «Колоса» на рахунку Олега Кожушка.

    «Десна» має ті ж 55 очок, що й «Динамо», але випереджає киян за результатами особистих зустрічей.

    У 30-му турі, «Зоря» 11 липня гратиме на виїзді з «Колосом», 12 липня «Олександрія» прийме «Динамо», а «Десна» - «Шахтар».

    Нагадаємо, що «Шахтар» став чемпіоном України достроково, за п’ять турів до фінішу. Наразі перевага «гірників» над найближчими переслідувачами складає 20 очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК Олександрія ФК «Десна» Пилип Будківський Валерій Лучкевич Денис Фаворов Дмитро Хомченовський Сергій Старенький Андрій Тотовицький ФК «Колос» (Ковалівка) Віктор Скрипник Владлен Юрченко Максим Третяков Олег Кожушко Катерина Монзуль
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