Вперше в історії хорватський легіонер став гравцем «Минаю»



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Матіч у формі юнацької збірної Хорватії Світлина - Sportarena

Хорватський легіонер поповнив ряди новачка Української Прем’єр-ліги

Вперше в історії ФК «Минай» кольори команди буде захищати легіонер з Хорватії. Новим гравцем «Минаю» буде Міслав Матіч.

Цього тижня 20-річний хорват підписав контракт із клубом. Деталі угоди не розголошуються. Центральний захисник має зріст в 195 см.

20-річний футболіст виступав за клуб «Локомотіва» Загреб. До системи цієї команди він потрапив у 2018-му році. Спочатку грав за молодіжні команди, потім – за основу. В останньому сезоні цей клуб виборов срібні медалі в чемпіонаті Хорватії.

В його активі 15 проведених поєдинків у крайньому розіграші чемпіонату Хорватії – одна результативна передача і сім отриманих жовтих карток.

Також Матіча викликали у національну збірну Хорватії U-19, за яку він грав у кваліфікації до Юнацького Євро, та U-20, за яку відіграв вже три матчі. До речі, під керівництвом Огнена Вукоєвіча, який тренував юнацьку збірну до початку роботи в тренерському штабі київського «Динамо».

У першому турі Української Прем’єр-ліги «Минай» мав зустрітися із ПФК «Львів», проте через шість випадків заражених гравців «Львову» - зустріч перенесли.

Джерело: ФК «Минай»