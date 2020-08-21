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    Вперше в історії хорватський легіонер став гравцем «Минаю»

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    Матіч у формі юнацької збірної Хорватії&nbsp; - Вперше в історії хорватський легіонер став гравцем «Минаю»
    Матіч у формі юнацької збірної Хорватії 
    Світлина - Sportarena

    Хорватський легіонер поповнив ряди новачка Української Прем’єр-ліги

    Вперше в історії ФК «Минай» кольори команди буде захищати легіонер з Хорватії. Новим гравцем «Минаю» буде Міслав Матіч.

    Цього тижня 20-річний хорват підписав контракт із клубом. Деталі угоди не розголошуються. Центральний захисник має зріст в 195 см.

    20-річний футболіст виступав за клуб «Локомотіва» Загреб. До системи цієї команди він потрапив у 2018-му році. Спочатку грав за молодіжні команди, потім – за основу. В останньому сезоні цей клуб виборов срібні медалі в чемпіонаті Хорватії.

    В його активі 15 проведених поєдинків у крайньому розіграші чемпіонату Хорватії – одна результативна передача і сім отриманих жовтих карток.

    Також Матіча викликали у національну збірну Хорватії U-19, за яку він грав у кваліфікації до Юнацького Євро, та U-20, за яку відіграв вже три матчі. До речі, під керівництвом Огнена Вукоєвіча, який тренував юнацьку збірну до початку роботи в тренерському штабі київського «Динамо».  

    У першому турі Української Прем’єр-ліги «Минай» мав зустрітися із ПФК «Львів», проте через шість випадків заражених гравців «Львову» - зустріч перенесли.

    Читайте також: Клуб Української Прем’єр-ліги оформив трансфер півзахисника збірної Естонії.

    Джерело: ФК «Минай»

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